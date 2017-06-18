Как к обычным пацанам с района стояли очереди за селфи: самые яркие моменты Vidak'а

Первый международный Минске прошел фест видеоблогеров">фестиваль видеоблогеров Vidak собрал в Минске звезд YouTube и тысячи их несовершеннолетних поклонников. За селфи с кумиром юноши и девушки стояли около часа.

Они рассказали съемочной группе TUT.BY, за что любят Влада Бумагу и Диму Ермузевича, а еще одна звезда видеосервиса Приятный Ильдар признался в том, что они все просто пацаны с района. Все подробности события, которое ждали многие, — в нашем сюжете.

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