|
Нью-Йорк за четыре минуты. Монтажер собрал в одном видео кадры из фильмов за последние полвека
19.06.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
Монтажер Сержио Рохо собрал в одном видео виды Нью-Йорка из шестидесяти кинофильмов, снятых с 1960 до 2016 года. На подборку
Ранее Сержио Рохо подготовил видео, посвященное саге «Чужой».
Также он объединил лучшие кадры из «Пиратов Карибского моря».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монтажер Сержио Рохо собрал в одном видео виды Нью-Йорка из шестидесяти кинофильмов, снятых с 1960 до 2016 года. На подборку обратило внимание издание tjournal.ru.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии