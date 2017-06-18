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Нью-Йорк за четыре минуты. Монтажер собрал в одном видео кадры из фильмов за последние полвека

19.06.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Монтажер Сержио Рохо собрал в одном видео виды Нью-Йорка из шестидесяти кинофильмов, снятых с 1960 до 2016 года. На подборку обратило внимание издание tjournal.ru.

Ранее Сержио Рохо подготовил видео, посвященное саге «Чужой».

Также он объединил лучшие кадры из «Пиратов Карибского моря».

 
 
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Монтажер Сержио Рохо собрал в одном видео виды Нью-Йорка из шестидесяти кинофильмов, снятых с 1960 до 2016 года. На подборку обратило внимание издание tjournal.ru.

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