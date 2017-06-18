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Австралиец спасает кенгуру, француз - багет. Национальные стереотипы во время наводнений
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Британский студент Леонардо Карелла начал любопытный мини-флешмоб в твиттере: запостил несколько фотографий, сделанных во время наводнения, на которых люди действуют в соответствии с национальными стереотипами. Француз спасает багет. Англичане пьют пиво. Итальянцы едят пасту и пьют вино. Австралиец несет кенгуру.
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