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Австралиец спасает кенгуру, француз - багет. Национальные стереотипы во время наводнений

19.06.2017 14:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский студент Леонардо Карелла начал любопытный мини-флешмоб в твиттере: запостил несколько фотографий, сделанных во время наводнения, на которых люди действуют в соответствии с национальными стереотипами. Француз спасает багет. Англичане пьют пиво. Итальянцы едят пасту и пьют вино. Австралиец несет кенгуру.

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