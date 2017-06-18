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Черное море изменило свой цвет

19.06.2017 15:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Черное море, которое запоминается большинству отдыхающих темно-синим, изменило свой цвет и стало бирюзовым. Об этом свидетельствуют результаты съемок со спутника, опубликованные на сайте НАСА.


Фото: NASA

По мнению специалистов, бирюзовый цвет водам Черного моря придают кокколитофориды (одноклеточные планктонные водоросли). В процессе жизнедеятельности они покрываются белой оболочкой, которая хорошо отражает солнечный свет.

Судя по карте, самые яркие бирюзовые оттенки зафиксированы у берегов Украины, Румынии и Болгарии.

 
 
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Черное море, которое запомнилось большинству отдыхающих темно-синим, изменило свой цвет и стало бирюзовым. Об этом свидетельствуют результаты сьемок со спутника,...

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