Черное море изменило свой цвет

Черное море, которое запоминается большинству отдыхающих темно-синим, изменило свой цвет и стало бирюзовым. Об этом свидетельствуют результаты съемок со спутника, опубликованные на сайте НАСА.



Фото: NASA

По мнению специалистов, бирюзовый цвет водам Черного моря придают кокколитофориды (одноклеточные планктонные водоросли). В процессе жизнедеятельности они покрываются белой оболочкой, которая хорошо отражает солнечный свет.

Судя по карте, самые яркие бирюзовые оттенки зафиксированы у берегов Украины, Румынии и Болгарии.