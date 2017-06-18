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У Панушкиных из Толочина необычная “грядка” для картофеля

19.06.2017 09:57 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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У Панушкиных из Толочина необычная &#8220;грядка&#8221; для картофеля
Проходя по улице Энгельса, нельзя не обратить внимание на ухоженный огород Панушкиных. Кажется, ничего замысловатого нет в том, чтобы посадить грядки и вырастить ту же самую свеклу, морковь, огурцы. Все дело в особом подходе к огородному делу.

У Татьяны Васильевны не пустует ни один кусочек земли. Казалось бы, огород небольшой, но ей удается здесь посадить все необходимое, да еще и украсить.

На пне от большого дерева хозяйка посадила красивые цветы, пластиковые бутылки превратились в пчел, на самом почетном месте восседают “хозяева” огорода — дед и баба, одетые в простую крестьянскую одежду. На заборе, как в старину, висят глиняные горшки и чугунки. Ненужные резиновые сапоги, старые ботинки тоже приспособлены под горшки для цветов.

Центральное место на огороде занимает парник, в котором хозяева выращивают томаты. Взгляд прохожих так и приковывается к большим и ярким плодам помидоров, перцев в момент их созревания.

На снимке вы видите картофель, выращиваемый в обыкновенных мешках. Татьяна Васильевна скромно заметила, что это не ее ноу-хау, идея заимствована из интернета. Ранней весной они заполняют мешок наполовину землей с перегноем, садят две картофелины и присыпают небольшим слоем земли. Затем мешки ставят в парник, чтобы защитить от заморозка. Как только потеплеет, необычные “грядки” выносят на улицу и ставят в  местах, куда попадают солнце и влага.

Таким способом Михаил Владимирович и Татьяна Васильевна выращивают картофель второй год. Дело в том, что у них в огороде мало места, поэтому пришлось экономить на картофеле.

Интересуюсь, каким был минувший урожай. Хозяйка ответила,  что хвастаться особо нечем. Попытка не пытка, решили Панушкины, и этой весной снова посадили картофель в мешки. Что ж, пожелаем им вырастить хороший урожай второго хлеба.

Елена СЕРЕДА.

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