В Толочинском райагросервисе с заданием по кормозаготовке обязательно справятся



ОАО “Толочинский райагросервис” приступил к заготовке кормов. Коллективу предприятия предстоит в сжатые сроки убрать травы на площади в 1,5 тысячи гектаров, измельчить их, заложить в траншеи, часть запрессовать в рулоны.

— Погода внесла неприятные коррективы в этот процесс, — отмечает руководитель хозяйства Виктор Леонидович Щупленков. — Весенние холода не позволили травам набрать нужные массу и спелость. Но тянуть дальше некуда. Иначе нарушим сельскохозяйственный цикл.

— На какие объемы рассчитываете?

— Для собственных нужд кормов заготовим достаточно. Думаю, и на продажу создадим какой-то запас. Зря, что ли, наша агрономическая служба год от года увеличивала подсев злаковых и бобовых культур на полях?! Будем обкашивать и неудобицы.

— Техники в хозяйстве достаточно?

— Вполне. Механизированный отряд, созданный на этот период, укомплектован косилками, граблями, кормоуборочным комбайном, прессом, автомобильным транспортом. Инженерная служба сделала все возможное, чтобы эта техника была в полной готовности.

Но это не значит, что все будет легко и гладко. Многие агрегаты у нас с серьезной “выслугой лет”, от них можно ждать любых неожиданностей. Но не впервой, справимся. Порукой тому настрой людей на работу. Когда возникают проблемы, специалисты без всякого понуждения остаются на рабочих местах, надо — до позднего вечера, надо — будут сутки работать. Подобную ответственность в людях очень ценю и уважаю.

— Куда будет производиться закладка кормов?

— Траншеи, предназначенные для этих целей в предприятии, вычищены, продезинфицированы, покрашены. Ветеринарная служба в ходе дежурства будет проверять зеленую массу на температуру и влажность, при необходимости вносить коррективы в нашу работу.

— Как обстоит с горюче-смазочными материалами?

— Взяли беспроцентный товарный кредит сроком на год. Думаю, этого будет достаточно. К слову, не хотелось бы, чтобы после этой краткой беседы у вас сложилось впечатление, что механизм запущен и все у нас обстоит без проблем.

Первые дни, как правило, проходят достаточно нервно, приходится вносить существенные изменения в график, индивидуальные задания, работу техники, занятой на заготовке кормов. Мы со специалистами анализируем их, обобщаем и вносим необходимые коррективы в работу. После этого они обретают форму приказа, обязательного к исполнению всеми — от директора до рабочего.

И последнее. Где бы человек ни работал, чем бы ни занимался, его безопасность для нас превыше всего. Необходимые инструктажи, занятия, обследование и подготовка рабочих мест к заготовке кормов проведены в полном объеме.

Этот вопрос держим на особом контроле. С виновных за нарушения трудовой дисциплины и техники безопасности спрос строгий, вплоть до увольнения с работы.

Михаил КОРОЛЕВ.

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