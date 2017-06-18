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В Швейцарии появился отель "ноль звезд" под открытым небом

19.06.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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В горах Швейцарии в очередной раз открыли отель под открытым небом. В нем нет ни стен, ни крыши, ни дверей. Это инсталляция местных художников, но в единственном номере действительно можно остановиться.

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Номер с двойной кроватью и тумбочками под открытым небом. Добро пожаловать в отель «ноль звезд». Его открыли братья Франк и Патрик Руклин. По их словам, цель проекта — опрокинуть традиционный подход к сфере туризма в Швейцарии — богатой стране, известной своими дорогостоящими курортами класса люкс.

«Мы художники, а не владельцы отеля, — говорят авторы проекта Франк и Патрик Руклин. — Мы хотим призвать к постепенному освобождению от недвижимости. Комната без стен и без крыши — это и есть полная свобода, просто нет имущества, за которое нужно платить, этим мы вдохновились и решили перенести инсталляцию в природу. И это произведение искусства, объект, который как будто бы вписан в красивый пейзаж в фотошопе. И сейчас он наполнился настоящими гостями, портье, людьми, которые живут в этом регионе».

Правда, до тотального освобождения еще далеко: за номер нужно платить, причем не символическую сумму, а 306 долларов в сутки. В стоимость входит завтрак, напитки и еще услуги портье, роль которого исполняет местный фермер.

В первый раз художники разместили свою инсталляцию в ядерном бункере, а год назад — в горах на высоте 1600 метров в кантоне Гризон.

Теперь гостиница, в которой нет ничего лишнего, открывается в холмистом регионе Аппенццель. Санузел расположен в трех минутах ходьбы в хижине, которая служит укрытием в плохую погоду.

На сегодня номер забронировали около 1300 раз гости из самых разных уголков мира — США, Ирака, Австралии и стран Африки.

 
 
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В горах Швейцарии в очередной раз открыли отель под открытым небом. В нем нет ни стен, ни крыши, ни дверей. Это инсталляция местных художников, но в единственном...

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