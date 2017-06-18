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Декоммунизация по-запорожски: из Ленина "вылепили" уроженца Беларуси

19.06.2017 17:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. В том числе она обязала местные власти демонтировать памятники советским и партийным деятелям. Власти Запорожской области решили упростить себе задачу: из памятников Ленину там создают памятники историческим лицам. Об этом пишет Укринформ.


Памятник Пилипу Орлику

По данным местных СМИ, на территории региона уже зафиксировано два подобных случая: в селе Лозоватка памятник «вождю мирового пролетариата» превратился в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке стал основой для памятника автору первой украинской конституции Пилипу Орлику.

Своеобразная «пластическая операция» (переодевание памятника в национальную одежду и «добавление» национальной атрибутики) обошлась в 7 тысяч гривен (269 долларов). По оценкам экспертов, на демонтаж памятника, его транспортировку к месту хранения и обеспечение безопасности потребовалось бы куда большая сумма.

Пилип Орлик родился в 1672 году в деревне Косута (современный Вилейский район Минской области). Он окончил иезуитский коллегиум в Вильно и Киево-Могилянскую академию, владел десятью иностранными языками (в том числе итальянским, немецким, греческим и древнегреческим). Во время службы в гетманской администрации Орлик стал ближайшим соратником Ивана Мазепы. Вместе с ним уроженец Беларуси перешел на сторону шведов, а после битвы под Полтавой бежал в Турцию. После смерти Мазепы казаки провозгласили Орлика его преемником — гетманом Правобережной Украины.

Во время выборов Пилип Орлик провозгласил составленный им «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского». Украинские историки называют этот документ «Конституцией Пилипа Орлика», которая заложила определенную форму парламентаризма (эпизодические сессионные собрания) и независимость судебной власти. Впрочем, документ так и не вступил в силу.

 
 
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В 2015 году Верховная рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. В том числе, она обязала местные власти демонтировать...

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