С фейерверком и внучками мэра. В Могилеве открылась трасса для вейкбординга

В Печерском лесопарке Могилева открылся «Бордхаус экстрим парк» — с трассой для вейкбординга, бесплатным пляжем, платными лежаками, мини-кафе и обзорной площадкой. Открытие растянулось на весь день. Сначала — официальное перерезание ленточки и показательные выступления, вечером — пляжная вечеринка 18+ и фейерверк над озером.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, который подразумевает под собой выполнение различных трюков спортсменом, стоящим на широкой короткой доске (вейкборде) и прикрепленным тросом к катеру или к механизированной канатно-буксировочной установке.

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«Бордхаус экстрим парк» расположился между спасательной станцией и лесом. Осваивать площадку начали еще в прошлом году. К концу сезона трасса для вейкбординга была готова, однако инвесторы решили не открывать ее, пока не закончат благоустройство территории.

Инвестпроект стоимостью 150 тыс. рублей должны были завершить в 2018 году, но инвесторы успели раньше. За это на официальном открытии их поблагодарил глава Могилева Владимир Цумарев, отметив, что это хороший подарок к 750-летию областного центра. На мероприятие Владимир Михайлович пришел с внучками.



























































— Мы насыпали берег, привезли песок для пляжа, установили здание и пирс. Водоем у берега тоже чистили — вручную, и не могу сказать, что озеро было очень грязным. По данным специалистов, Печерское озеро — самый чистый водоем в Могилеве. Это одна из главных причин, почему мы выбрали его берег для строительства «Бордхаус экстрим парка», — рассказал TUT.BY инвестор и директор организации «Райдер Компани» Артем Лукашенко.

В «Бордхаусе» можно прокатиться на водных лыжах, водной доске — вейкборде — и тюбинге. Установка реверсивная — работает в обоих направлениях. Стоимость — 5,10 и 15 рублей за 5,10 и 15 минут катания соответственно.

Артем Лукашенко говорит, что цена на услуги, учитывая работу инструктора, — более чем адекватная. Он советует начинать с 5−10 минут, чтобы понять, нравится этот вид спорта или нет.

— На доску или лыжи станет любой — даже 9-летний ребенок. Падения будут — как без них, но гидрокостюмы и оборудование устойчиво держит на плаву, — уточнил он.





«Бордхаус экстрим парк» работает ежедневно с 9.00 до 21.00, но если будет спрос, режим работы могут продлить. В планах — организация пляжных вечеринок под открытым небом.



