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В организме героини "Звездных войн" после ее смерти обнаружены наркотики
20.06.2017 10:15 — Новости Культуры | Tut.by
В организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщается в отчете патологоанатомов, который попал в распоряжение СМИ.
Согласно результатам экспертизы, Фишер,
Как утверждается в отчете, невозможно точно установить, стало ли употребление наркотиков причиной ее смерти. «На основании имеющейся токсикологической информации мы не могли установить, насколько значительную роль сыграли субстанции, обнаруженные в крови и тканях мисс Фишер после ее смерти», —
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24 декабря 2016 года Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она скончалась в больнице утром 27 декабря, в возрасте 60 лет. Ее мать Дебби Рейнольдс
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В организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщается в...
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