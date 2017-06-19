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В организме героини "Звездных войн" после ее смерти обнаружены наркотики

20.06.2017 10:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщается в отчете патологоанатомов, который попал в распоряжение СМИ.


Фото: Reuters

Согласно результатам экспертизы, Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года, употребляла кокаин за 72 часа до сердечного приступа, произошедшего с ней 24 декабря во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Как говорится в отчете, копию которого приводит американский журнал Variety, в крови Фишер были обнаружены следы кокаина, МДМА (экстази) и героина. Los Angeles Times, на которую ссылается lenta.ru, пишет о тех же наркотиках, а также о метадоне и алкоголе.

Как утверждается в отчете, невозможно точно установить, стало ли употребление наркотиков причиной ее смерти. «На основании имеющейся токсикологической информации мы не могли установить, насколько значительную роль сыграли субстанции, обнаруженные в крови и тканях мисс Фишер после ее смерти», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что актриса умерла от остановки дыхания во сне и ряда других «неопределенных причин».

24 декабря 2016 года Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она скончалась в больнице утром 27 декабря, в возрасте 60 лет. Ее мать Дебби Рейнольдс умерла на следующий день.

 
 
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В организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщается в...

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