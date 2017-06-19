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В Риме умерла модельер Карла Фенди

20.06.2017 09:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме на 81-м году жизни, сообщает La Repubblica.


Карла Фенди (в центре). Фото: Reuters

Накануне модельер перенесла тяжелое заболевание легких. Она скончалась после того, как ее выписали из больницы и она вернулась в свою римскую резиденцию в Палаццо Русполи.

Карла Фенди являлась владельцем итальянского дома моды Fendi, специализирующемся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Бренд был основан родителями Карлы Фенди в 1925 году. В конце 1950-х годов пять сестер Фенди стали во главе итальянского дома моды. «Наша мать говорила: вы как пять пальцев на руке, у каждого из вас своя роль» — любила повторять Карла Фенди.

Одним из ключевых бизнес-решений сестер Фенди стало приглашение молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. В 1962 году он стал креативным дизайнером дома и создал знаменитый логотип компании — две F, одна из которых перевернута. В 1980-е Fendi стал мировым лидером по производству изделий из кожи и меха.

Компания входит в состав холдинга LVMH — Louis Vuitton Moët Hennessy S.A. Сеть Fendi насчитывает более 160 магазинов в 25 странах.

 
 
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Известный итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме на 81-м году жизни, сообщает La Repubblica.

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