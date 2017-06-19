МИНСК, 20 июн — Sputnik. Джонни Деппа не покажут в продолжении франшизы "Пираты Карибского моря", создатели картины решили, что капитан Джек Воробей надоел зрителям, и планируют избавиться от него в шестой части фильма.

Зрители оказались разочарованы последней частью фильма, а его авторы — кассовыми сборами, в результате Disney принял решение обновить картину и первым делом избавиться от Джонни Деппа, передает издание Mirror .

"Раньше Джонни Депп был причиной, по которой все смотрели эти фильмы. Сейчас есть ощущение, что он больше не интересен аудитории", — пишет издание со ссылкой на источник в кинокомпании.

Поклонники франшизы про пиратов, узнав об этом, стали высказывать свои возмущения в соцсетях. Многие пишут, что не будут смотреть следующую часть, если в ней не будет Деппа.

нет я в любом случае буду продолжать смотреть новые фильмы

но если там не будет воробья, не ждите ничего хорошего — помолись за джайлс (@HoneyKysa) 20 июня 2017 г.

Ленту прям бомбит из-за пиратов, и есть за что. — Чёрный Ворон (@Viva666Kalman) 20 июня 2017 г.

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Мое утро испорчено новостью про пиратов и Джека Воробья, режиссеры и сценаристы в край оборзели — Любитель Деппа (@DDonelove) 20 июня 2017 г.

​Авторы надеются, что обновленные герои смогут вдохнуть в картину новую жизнь. В Белорусском прокате "Пираты карибского моря" занимают третью строчку, на этой неделе они заработали более 30 тысяч рублей.