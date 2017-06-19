Звезда Голливуда, родившаяся 20 июня 1967 года на Гавайских островах, празднует юбилей. TUT.BY вспомнил семейные тайны Кидман, а также ее лучшие роли.





Несмотря на запись в паспорте, родина Кидман — это Австралия, откуда родом ее родители. После рождения Николь ее отец работал специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне (США), а когда будущей актрисе исполнилось четыре года, ее семья вернулась в Австралию, где Энтони Кидман получил место в Техническом университете Сиднея.

В детстве Николь занималась балетом и вокалом, но оставила учебу из-за болезни матери. В кино она дебютировала в 15-летнем возрасте, и в 1980-е годы активно снималась в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок. Уже в 23 года Кидман попала в Голливуд. В фильме «Дни грома» (1990) она сыграла роль доктора Клэр Левицки и встретилась с будущим мужем, актером Томом Крузом.



Том Круз и Николь Кидман. Фото: reuters.com

Между парой завязался роман. Круз развелся с женой, и пара вскоре пошла к алтарю. Том и Николь, усыновившие двух детей, были счастливы, но их брак продлился чуть менее десяти лет. Конец их отношениям положила картина «С широко закрытыми глазами» (1999) — последний фильм Стэнли Кубрика. Круз и Кидман были вынуждены вживаться в роли супругов, постоянно конфликтующих друг с другом и переживающих кризис в отношениях. Через год после съемок, в 2001-м пара рассталась.

По иронии судьбы, именно в начале XXI века вышел фильм, сделавший Кидман мировой звездой. Речь о фильме-мюзикле «Мулен Руж!». В нем Николь сыграла больную чахоткой куртизанку Сатин, которая влюбляется в нищего поэта. Любопытно, что свои вокальные номера Кидман исполняла самостоятельно.





Следующие годы стали очень удачными в карьере Кидман. Мистический триллер «Другие» (2001), в котором Николь сыграла роль Грэс Стюарт, собрал более двухсот миллионов в мировом прокате. А роль писательницы Вирджинии Вульф в фильме «Часы» (2002) принесла Кидман награды ведущих мировых фестивалей — приз Берлинского кинофестиваля, премию «Золотой глобус», премию Британской академии и «Оскар». Чтобы сыграть роль Вульф, актрисе пришлось довериться гримерам и «состариться» на несколько десятилетий.

Но после этого в карьере Кидман наступила черная полоса. За роль в «Колдунье» (2005) звезда даже получила анти-премию «Золотая малина». На ее счету были как более, так и менее удачные фильмы.

Впрочем, счастье сопутствовало Кидман в личной жизни. В 2005 году актриса встретила австралийского певца Кита Урбана, который стал ее вторым мужем. Пара воспитывает двух детей. Первую дочь в 40-летнем возрасте родила сама Николь (утверждали, что актриса много лет лечилась от бесплодия), вторую — суррогатная мать, хоть девочка является биологической дочерью Урбана и Кидман.



Николь Кидман и Кит Урбан с дочками

Тем временем критики заговорили о кризисе в творчестве Кидман. Ее ответом стала роль Бекки Корбетт в психологической драме «Кроличья нора» (2010), за которую актрису номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

В последние годы Кидман продолжает активно сниматься в кино. За роль Шарлотты Блесс в фильме «Газетчики» (2012) ее снова выдвигали на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

Съемки еще в двух картинах позволили Николь сыграть двух известных женщин: жену писателя Хэмингуэя в картине «Хемингуэй и Геллхорн» (2012) и красавицу Грэйс Келли в «Принцессе Монако» (2014). Потомки Келли проигнорировали премьеру фильма в Каннах и заявили, что картина сильно искажает реальность. Парадокс, но зрители скорее всего поверят именно Кидман, а не ее оппонентам.



Фото: pirellicalendar.pirelli.com

В фильмографии актрисы уже можно найти фильмы, которые выйдут в 2018 году. Ее карьера продолжается. Так что, вполне возможно, Кидман ждут как новые «Оскары», так и новые миллионные контракты.