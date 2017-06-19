как выглядит новорожденный медвежонок панды

Работники токийского зоопарка Уэно обнародовали первые кадры с новорожденным детенышем панды. Медвежонок появился на свет 12 июня.

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Мама детеныша Син Син недавно отметила свой 11-й день рождения, и это ее первенец. 5 лет назад Син Син потеряла одного медвежонка и с тех пор никак не могла забеременеть. Поэтому сейчас работники зоопарка пристально следят за здоровьем новорожденного.

Имя медвежонку пока не придумали, и даже его пол еще не удалось определить. Так что пока детеныш набирает вес. Сейчас он поправился до 180 граммов. Это на 30 граммов больше в сравнении с предыдущей неделей.

Экономисты утверждают, что появление на свет новой панды увеличит приток посетителей в зоопарк почти в два раза. А общий вклад в японскую экономику за счет посещения туристами соседних достопримечательностей, ресторанов и магазинов составит 26,7 миллиарда йен. Это приблизительно 240 миллионов долларов.