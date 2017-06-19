В Аргентине найдены артефакты Третьего Рейха и личные вещи Гитлера

В пригороде Буэнос-Айреса, в доме коллекционера агенты Интерпола обнаружили уникальные артефакты Третьего Рейха, в том числе и личные вещи Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Associated Press.



Фото: wikipedia.org

Около 75 объектов найдены в доме коллекционера в пригороде к северу от Буэнос-Айреса. Ранее коллекционер привлекался к уголовному расследованию, когда на выставке были обнаружены произведения искусства незаконного происхождения. Власти полагают, что найденные предметы могут быть оригиналами и в прошлом принадлежать высокопоставленным фигурам Третьего Рейха.

«Первые исследования показали, что это оригинальные произведения. Все приборы были использованы фюрером для устрашения людей. Также есть фотографии его с устройствами», — говорит Патрисия Бурллич, министр безопасности Аргентины.

Ученые заявили, что это самая большая коллекция артефактов нацистской Германии в истории страны. В скрытой комнате были обнаружены бюст-портрет Адольфа Гитлера, набор ножей, песочные часы с нацистской маркировкой, статуя-герб Третьего Рейха, коробка губных гармошек для детей.

Особое внимание уделено увеличительному стеклу, которым пользовался лично Гитлер, игрушкам для «зомбирования» детей и прибору для измерения головы, который якобы определяет принадлежность к арийской расе.

Основная гипотеза среди исследователей и членов еврейской общины Аргентины в том, что артефакты были доставлены в страну высокопоставленным нацистом или нацистами после Второй мировой войны, когда южноамериканская страна стала убежищем для бежавших военных преступников.

На данный момент главным распространителем предметов предполагается Йозеф Менгеле, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим. Когда к суду за военные преступления стали привлекаться важные фигуры Третьего Рейха Менгеле бежал в Аргентину и жил в Буэнос-Айрес в течение десяти лет. Ему пришлось переехать в Парагвай после задержания израильскими агентами Моссада основателя Холокоста Адольфа Эйхмана, который тоже жил в столице Аргентины. Менгеле скончался в 1979 году в Бразилии.