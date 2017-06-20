Чем удивит Витебск в День города: программа гуляний 23-25 июня

Самое интересное в Витебске в дни праздничных гуляний, посвященных 1043-ему дню рождения города, — в афише TUT.BY.



Витебск — город с тысячелетней историей, но молодой душой. Фото: Игорь Матвеев

23 июня, пятница

Две новые скульптуры, запуск троллейбусной линии, уроки аргентинского танго, концерты, чествование «Витебчан года»

В городе появятся две новые скульптуры — «Старик Хоттабыч» (открытие — на улице Пушкина, 2 в 14.30) и «Рыбка» (открытие — на улице Толстого, 15 в 14.45).

На улицах Пушкина, Толстого и Замковой с 12.00 до 17.00 развернутся выставки-ярмарки библиотек, учреждений образования и мастеров народных художественных ремесел. Параллельно с ними — литературный праздник к 500-летию белорусского книгопечатания «Слава кніжцы беларускай!». В это же время в сквере Богдана Хмельницкого сотрудники Красного Креста проведут акцию, посвященную ЗОЖ.

Улицу Суворова и сквер имени Маяковского с 12.00 до 21.00 займет «Витебский вернисаж», а с часа дня до шести вечера его дополнит музыкальная программа.

Здесь же с 20.00 до 21.30 профессиональные хореографы устроят открытый урок по аргентинскому танго. Подробности — в группе школы танца «Аквамарин» и по телефонам: +375 29 898−63−89, +375 29 216−83−91.

В 15.30 с проспекта Черняховского, 27 в первый рейс отправится троллейбус — по новому маршруту № 11 «Микрорайон Медцентр — железнодорожный вокзал».

Концерты в этот вечер состоятся на трех площадках:

— в 18.00 в Летнем амфитеатре — чествование лауреатов премии «Витебчанин года», праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»;

— в 19.00 в «Золотом кольце города Витебска «Двина» — Rock Open Air с участием коллективов «Навьяра», «Восьмы дзень», Blackout band, Kutgar, огненного шоу Algol и клуба исторической реконструкции «Нагльфар» (вход — 4 рубля);

— в 19.00 в арт-пабе «Торвальд» — трибьют-концерт «Кино», на котором хиты известной группы прозвучат в исполнении Five o’Clock, «Вольные», «Тарас на Парнасе» и Михала Рубина (билет — 3 рубля).



Фото: Игорь Матвеев

24 июня, суббота

Автопробег, кроссфит, «Спасение моста», экскурсии на трамвае, фейерверк

На площади Победы — целый ряд мероприятий:

10.00−10.30 — автопробег по маршруту: площадь Победы — Московский проспект — улица Смоленская — улица «Правды» — улица Ленина — площадь Победы;

10.00−15.00 — выставка «Авторетро-2017», в экспозиции не только автомобили с приставкой «ретро», но и другие уникальные и необычные модели;

11.00−13.00 — праздник газеты «Витьбичи». Пройдут три конкурса — рисунков на асфальте, детских колясок и на самого высокого человека имени Федора Махнова;

13.00−14.00 — концерт «Сябры віншуюць Віцебск»;

11.00−18.00 — спортивная программа «МолодежьPROЗОЖ» и кроссфит от Family fitness club CrossMax (состязания открытые, без отборочных туров и взносов, возраст участников — с 18-ти лет, телефон для справок: +375 33 638−75−75).

21.00−23.00 — концертно-развлекательная программа «В молодежных ритмах Витебска»;

23.00 — праздничный фейерверк (возле «Трех штыков»).

В 12.00 в парке имени Фрунзе начнут работу интерактивные площадки, демонстрирующие быт в лагере Красной Армии, ретротехнику, военное обмундирование, снаряжение. Все желающие смогут сфотографироваться в форме красноармейца.

В 16.00 зрители увидят эпизод военно-исторической реконструкции наступательной Витебско-Оршанской операции 1944 года — «Спасение моста Федором Блохиным». Детали — в группе .

Трамвайная экскурсия «У падарожжа па Віцебску» соберет пассажиров два раза: в 12.00 и 14.00. Маршрут: трамвайное депо — улица Смоленская — Московский проспект — проспект Белобородова — улица Космонавтов.

В «Золотом кольце города Витебска «Двина» с 12.00 до 15.00 — интерактивные экскурсии, выставки и открытое заседание любительского объединения «Литкофейник».

На площадке возле школы искусств «Маладзік» в 14.00 начнется концерт и конкурс рисунков на асфальте «Я рисую город».

Детский праздник с научным шоу, экспериментами и розыгрышами призов от Ximikids устроит торгово-развлекательный центр «ТриО» в 12.00.

Остальные локации начнут работать с 11 часов:

— праздник колокольного звона (до 14.00) и благотворительная акция «Милость в радость» (до 15.00) пройдут на улице Крылова и на площади возле Свято-Успенского кафедрального собора;

— программу «Витебск театральный» можно будет увидеть на улице Пушкина до 17.00;

— заглянуть в исторический лагерь и на детскую интерактивную площадку с участием клуба реконструкции «Варгенторн» можно будет до 16.00 на площади Тысячелетия;

— в течение дня в парке Победителей запланировано выступление духовых оркестров, детских и молодежных творческих коллективов (с перерывом с 15.00 до 19.00); здесь же — фотовыставка «Глаза Победы». С 20.00 до 21.30 в парке организуют вечер танцев под открытым небом для всех, кого пленяют ритмы аргентинского танго (подробности — по ссылке );

— продолжат работать выставки-ярмарки на улицах Пушкина, Толстого, Суворова и Замковой;

— выставка услуг учреждений здравоохранения «Аллея здоровья» будет доступна в сквере на улице Богдана Хмельницкого.

И на закате дня, с 18.00 до 20.00, в сквере имени Маяковского — концерт-импровизация авторской песни «Музыка витебских улиц». А на площадке возле концертного зала «Витебск» в 22.00 музыкальную трагикомедию-буфф «Сумерки. Звуки. Тени… Чемодан» представит народный молодежный театр «Колесо».



Фото: Игорь Матвеев

25 июня, воскресенье

День молодежи, фестиваль «Барадулiнкi 3.0»

Старт Дня молодежи — на площади Победы в 12.00. Здесь будут действовать:

11.00−15.30 — площадки «МолодежьPROЗОЖ», клуба «Street Workout Витебск», лазертаг-клуба Colt, «Гаранта», а также — выставка автомобилей, соревнования по кроссфиту от Family fitness club CrossMax, фотозона «Я на Дне молодежи», конкурсный велопробег «BIKE Витебск»;

12.00−15.00 — выставка автомобилей «Витебск АвтоСити». Фотосушка: «Молодежный Витебск», ВелоLook;

14.00−15.30 — награждение участников фотоконкурсов «Молодежный Витебск» и ВелоLook, соревнований клубов «Street Workout Витебск», Family fitness club CrossMax;

16.00−18.00 — городской отборочный тур молодежного танцевального конкурса «Огонь танца»;

19.00−22.00 — городской отборочный тур конкурса ди-джеев «Битва DJ».

В «Арт-пространстве «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7) с 12.00 до 23.00 пройдет литературно-музыкальный праздник «Барадулiнкi 3.0», посвященный народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину. Подробная программа — здесь .

С 12.00 до 14.00 на площадке возле КДЦ «Первомайский» — народное гуляние «Любимый город».

В парке Мазурино — с 12.00 до 15.00 — праздничное гуляние, а с 10.00 до 17.00 — работа аттракционов.

26 июня, понедельник

В 10.00 на площади Победы состоится возложение цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, посвященное 73-й годовщине освобождения Витебска от немецко-фашистской оккупации.

Мероприятия 23−25 июня

— II Урбан-арт форум «Пастора». В его творческой части (ленд-арт-пленэр «Северный ветер») 23 июня участники в режиме реального времени на глазах у горожан создадут в парке имени Фрунзе арт-объект — символ сочетания погоды, природы и визуального искусства. 24 июня в 18.30 — презентация ленд-арт-объектов, награждение участников форума и перформанс «Креативный город» (уличная магия, клоуны и мимы, музыканты). Программа основных мероприятий — по ссылке .

— 24−25 июня — выставка икон и церковных книг в галерее Свято-Преображенского храма (улица Крылова, 9).

— 24−25 июня — XXIV Международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок княгини Ольги» в концертном зале «Витебск».

— 22−25 июня — II Международный фестиваль фотографии «ФотоКРОК» имени Сигизмунда Юрковского. Программа — по ссылке .

— С 10.00 до 18.00 в Арт-центре Марка Шагала (ул. Советская, 25) можно посетить выставку фотопроекций Виктора Борисенкова «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» и взглянуть на старый Витебск с полотен известного художника в современном контексте. Здесь же можно увидеть ретроспективу творчества Марка Шагала из собрания музея «130 лет — 130 шедевров».

— С 10.00 до 18.00 в Центре современного искусства (пр. Белобородова, 5) можно познакомиться с проектом витебских художников «Портрет города».

— Развлекательная программа в зоопарке: с играми, конкурсами, викторинами, экскурсиями.

— 24−25 июня с 10.00 до 21.00 — экскурсии на теплоходах по Западной Двине.