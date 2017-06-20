Из Минска до Браслава — 240 км, из Витебска — 230. Чтобы добраться сюда из Бреста или Гомеля, нужно вовсе пересечь всю страну. Но в какой точке Беларуси вы бы ни жили, этот край заслуживает того, чтобы побывать в нем хотя бы однажды.

Уникальные озера, призрак железнодорожной станции, костел с иконой-святыней — вместе с питьевой водой « Нарач » мы вновь предлагаем исследовать Беларусь и еще раз убедиться, насколько она прекрасна.

Старт: город Браслав

Финиш: любое из озер, у которого хочется остаться подольше.

Браслав — город древний. Здесь жили небезызвестные кривичи, которые стали одними из прародителей белорусов. Брячиславль — так именовался город в 11 столетии, впервые упомянутом в «Хронике Польской, Литовской, Жмудской и всея Руси» Мацея Стрыйковского (1065 год). Полоцкий князь Брячислава Изяславич придавал этому месту стратегическое значение, именно поэтому превратил его укрепленное замчище в приграничную крепость. Позже она стала мощным многобашенным замком, от которого, к сожалению, не осталось даже руин. Его схематическое изображение есть только на карте несвижского гравера Томаша Маковского. Войны и конфликты, которые прокатывались через территорию современного города, уничтожили замок полностью.





Но, главное, не разрушили его архитектурную композицию. Поселение расположилось между двумя озерами на узком перешейке. Вдоль «воды» идут главные улицы — Ленина и Советская. Очевидно, свои исторические названия они поменяли, но функции сохранили — вести всех приезжих и местных к Замковой горе. По этому маршруту проследуем и мы.

Замковая гора

Замковая гора, на которой в 9 веке расположилось древнее городище, лишь малозаметными намеками может рассказать о своей глубокой истории. От древнего укрепления сохранились только земляные валы. Здесь установлен факел в честь Станислава Нарбута — врача и альтруиста, который на сломе 19 и 20 веков помогал бедным и обездоленным. Также можно увидеть деревянные статуи людей, важных для истории города. Но главная примечательность этого места в том, что с горы открывается невероятный вид на Браслав и озера, создающий иллюзию, что у Беларуси все-таки есть выход к морю.





Костел с «браславской мозаикой»

У подножия горы располагается Костел Рождества Девы. Выглядит он на фоне современного города, словно пришелец из прошлого.

Костел у Замковой горы впервые упоминается еще в 15 веке. Но поскольку «приграничный» город был постоянно втянут в военные действия, от которых не уцелел даже замок, деревянные предшественники религиозной постройки постоянно сгорали. В 1794 году, во время восстания генерала Тадеуша Костюшки, российская армия в очередной раз сожгла костел. Через 30 лет на его месте возвели новый — на этот раз каменный — храм в неороманском стиле. Позже его расширили, так как он не мог вмещать всех прихожан (в 1879 году в Браславе жило около 16 тысяч католиков — больше, чем всех жителей города в 2017-м).





Одна из примечательностей костела — уникальная «браславская мозаика». Это узоры из колотого бутового камня, «склеенного» известковым раствором. Им костел отделан со всех сторон.

На алтаре располагается икона Божией Матери Браславской, которую верующие считают чудотворной. Также ее почитают как покровительницу всего Браславского края.

Столетняя церковь

Прямо напротив находится Свято-Успенская церковь. Ее построили в конце 19 столетия, а именно в 1897 году, хотя впервые о православных постройках в Браславе упоминается еще в 15 веке. Раньше пространство между храмами образовывало центральную рыночную площадь. Она просуществовала до 20-х годов 20 века.





Построена Успенская церковь в псевдорусском стиле. Но, несмотря на внешнюю «унифицированность», внутри она хранит немало уникальных черт. Например, иконы, написанные в традициях местных иконописных школ, а также иконы 18-19 веков: «Святой Николай», «Апостолы», «Благовещение», «Сретение», «Архангел Михаил» и другие.

Непривычная архитектура

Прогуливаясь по городу, можно совершенно неожиданно набрести на постройки, у которых хочется остановиться и внимательно разглядеть. По улицам разбросаны здания второй половины 19-го — начала 20-го столетия в «закопанском стиле» архитектора Юлиуша Клоса.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Также можно встретить реновированную мельницу из того же периода. В 1906 году была построена земская больница (по-другому — больница уже упомянутого Нарбута). Сохранилась она достаточно хорошо.

Главное - озера

Еще одна (и, пожалуй, самая важная) причина съездить в Браслав — это озера. Посчитать их точное количество никто не берется. «Несколько сотен», — так принято говорить о наследстве, которое досталось Беларуси от сошедшего на нее ледника.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Общая площадь озер составляет 130 квадратных километров. Большинство из них связаны протоками. Выглядит это неописуемо, если смотреть сверху.

Дривяты — одно из самых крупных озер Браславского края. Из его вод выглядывают шесть островков, вдоль берега, там, где мелко, лежат тысячелетние ледниковые валуны. В озеро впадают 11 рек, вытекает всего одна — Друйка. Из-за погоды Дривяты способны менять цвет — становиться свинцовыми.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В районе Браславских озер растет много можжевельника, у которого есть свойство очищать воздух и насыщать его кислородом лучше других.

Как добраться: личным автомобилем или автобусами/маршрутками.

Где переночевать: Природная притягательность Браслава обусловила появление в городе соответствующей инфраструктуры. Переночевать можно либо в одной из гостиниц («Фальварак», «Браславские озера»), так и усадьбах или базах отдыха, расположенных в округе.

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Питьевая вода « Нарач » имеет оптимальный запас природных минералов и добывается из артезианской скважины глубиной 190 метров на территории заповедника «Нарочанский», вдали от загрязнений больших городов и предприятий.