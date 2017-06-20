Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал TMZ .



Альберт Джонсон (Prodigy)

Известность к Prodigy пришла в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep вместе с рэпером Havoc. Композиция группы Shook Ones Pt. II считается одной из самых знаменитых произведений в жанре «хард-кор рэп». Лучшими композициями группы считаются Quiet Storm и Shook Ones.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в Лас-Вегасе Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.

В заявлении пресс-агента певца говорится, что несколько дней назад Prodigy был госпитализирован после концерта в связи с осложнениями, вызванными серповидноклеточной анемией. Певец боролся с этим заболеванием с рождения. Тем не менее, точная причина смерти пока не определена.