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Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в Лас-Вегасе
21.06.2017 09:49 — Новости Культуры | Tut.by
Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал
Известность к Prodigy пришла в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep вместе с рэпером Havoc. Композиция группы Shook Ones Pt. II считается одной из самых знаменитых произведений в жанре «хард-кор рэп». Лучшими композициями группы считаются Quiet Storm и Shook Ones.
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Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.
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