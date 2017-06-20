Британский актер Дэниел Дэй-Льюис — единственный в истории обладатель трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль — объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление представителя артиста.



Дэниэл Дэй-Льюис. Фото: Reuters

В заявлении представителя говорится, что Дэй-Льюис «больше не будет работать в качестве актера». «Он безмерно благодарен всем своим коллегам и зрителям за все эти годы. Это его личное решение, и ни он, ни его представители больше не будут давать каких-либо комментарием по этому вопросу», — отмечается в сообщении.

Дэниел Дэй-Льюис родился в 1957 году в Лондоне и сыграл свою первую роль в кино еще подростком. Это был фильм «Воскресенье, кровавом воскресенье» (1971). Дэй-Льюис очень щепетильно подходил к выбору фильмов, поэтому обычно снимался очень редко, раз в три-пять лет.

За свою карьеру актер трижды удостаивался премии «Оскар»: за фильмы «Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2007) и «Линкольн» (2012). Среди других его работ «Последний из могикан» (1992) и «Банды Нью-Йорка» (2002).

В этом году выйдет последний фильм с участием Дэй-Льюиса — «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, в котором изображен мир моды в Лондоне 1950-х годов.