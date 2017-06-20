ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Медвежьи игрища" покажут в День города Витебска

21.06.2017 13:03 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоярский этнокультурный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры России представит в Витебске на Дне города фольклорную программу «Медвежьи игрища», сообщили в горисполкоме.

Ритуал народов ханты исполнит Театр берестяных масок. Представление можно будет увидеть 23 и 24 июня на улице Пушкина. Также гости представят мастер-классы по изготовлению утвари из кожи оленя, дерева, бересты, меха, игровую программу для взрослых и детей «Югорские забавы». Россияне покажут игры и игрушки, в том числе головоломки из дерева, кости, кожи и веревок, а также хантыйские шахматы.

В «Медвежьих игрищах» сохранились уникальные обрядовые действия, атрибутика и богатейший фольклор, которые отражают традиционную картину мира хантов. С помощью сценок-пантомим, песен и танцев различных жанров отображаются этические и социальные нормы (как себя вести в обществе, относиться к природе и т.д.). Исторически этот ритуал проводили по случаю добычи медведя. Праздник длился от 4−5 дней.

Нынче город на Двине отмечает свое 1043-летие. Праздник начнется 23 июня, с открытия монументально-декоративных скульптур «Старик Хоттабыч» и «Рыбка» (сегодня начали их монтаж). Еще одним подарком горожанам станет открытие троллейбусного маршрута № 11.

Завершится первый день торжеств праздничной программой в Летнем амфитеатре. Здесь состоятся вручение грамот, чествование лауреатов премии «Витебчанин года», вручение ключей от новых квартир, концерт.

Торжества закончатся утром 26 июня. Именно в этот день в 1944 году Витебск был избавлен от немецко-фашистских захватчиков. По случаю 73-й годовщины освобождения состоится возложение цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы.

Программа празднования Дня города — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представление можно будет увидеть 23 и 24 июня на улице Пушкина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Парня не пустили в офис из-за шорт, но он вернулся в розовом платье и победил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика