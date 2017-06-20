Белоярский этнокультурный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры России представит в Витебске на Дне города фольклорную программу «Медвежьи игрища», сообщили в горисполкоме.

Ритуал народов ханты исполнит Театр берестяных масок. Представление можно будет увидеть 23 и 24 июня на улице Пушкина. Также гости представят мастер-классы по изготовлению утвари из кожи оленя, дерева, бересты, меха, игровую программу для взрослых и детей «Югорские забавы». Россияне покажут игры и игрушки, в том числе головоломки из дерева, кости, кожи и веревок, а также хантыйские шахматы.

В «Медвежьих игрищах» сохранились уникальные обрядовые действия, атрибутика и богатейший фольклор, которые отражают традиционную картину мира хантов. С помощью сценок-пантомим, песен и танцев различных жанров отображаются этические и социальные нормы (как себя вести в обществе, относиться к природе и т.д.). Исторически этот ритуал проводили по случаю добычи медведя. Праздник длился от 4−5 дней.

Нынче город на Двине отмечает свое 1043-летие. Праздник начнется 23 июня, с открытия монументально-декоративных скульптур «Старик Хоттабыч» и «Рыбка» (сегодня начали их монтаж). Еще одним подарком горожанам станет открытие троллейбусного маршрута № 11.

Завершится первый день торжеств праздничной программой в Летнем амфитеатре. Здесь состоятся вручение грамот, чествование лауреатов премии «Витебчанин года», вручение ключей от новых квартир, концерт.

Торжества закончатся утром 26 июня. Именно в этот день в 1944 году Витебск был избавлен от немецко-фашистских захватчиков. По случаю 73-й годовщины освобождения состоится возложение цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы.

Программа празднования Дня города — по ссылке .