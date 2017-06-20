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Критики разгромили новых "Трансформеров"

21.06.2017 13:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Мировые кинокритики буквально "разнесли" фильм "Трансформеры: последний рыцарь", который выйдет в прокат уже 22 июня, сообщает издание Entertainment Weekly.

Критики разгромили новых "Трансформеров"
© Pixabay
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Новые "Трансформеры" будут представлены широкой публике 22 июня, а первые показы голливудского блокбастера начнутся уже ночью со среды на четверг. Фильм — продолжение популярной серии, снятой режиссером Майклом Бэем и ставшей одной из самых кассовых в истории кино.

Первые отзывы на пятых "Трансформеров" уже появились во многих ведущих изданиях мира. Американская пресса восприняла фантастическую ленту резко негативно — например, критики пишут, что после этого фильма все станут глупее.

Многие критики также отмечают, что в "Последнем рыцаре" визуальная сторона играет большую роль, нежели смысловая. Сюжет и проработку персонажей ругают практически все, кто уже посмотрел блокбастер.

Не спасает "Трансформеров" даже то, что одну из главных ролей в ленте исполнил Энтони Хопкинс, а бюджет картины превысил 150 миллионов долларов.

Несмотря на разгромные отзывы критиков и зрителей, эксперты прогнозируют пятым "Трансформерам" успешный прокат: по разным оценкам, кассовые сборы фильма могут превысить 800 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейтинг нового фильма "Трансформеры" на популярном сайте обзоров Rotten Tomatoes составляет всего 12% - такого количества негативных отзывов у столь дорогих картин давно...

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