МИНСК, 21 июн — Sputnik. Мировые кинокритики буквально "разнесли" фильм "Трансформеры: последний рыцарь", который выйдет в прокат уже 22 июня, сообщает издание Entertainment Weekly .

Новые "Трансформеры" будут представлены широкой публике 22 июня, а первые показы голливудского блокбастера начнутся уже ночью со среды на четверг. Фильм — продолжение популярной серии, снятой режиссером Майклом Бэем и ставшей одной из самых кассовых в истории кино.

Первые отзывы на пятых "Трансформеров" уже появились во многих ведущих изданиях мира. Американская пресса восприняла фантастическую ленту резко негативно — например, критики пишут, что после этого фильма все станут глупее.

Многие критики также отмечают, что в "Последнем рыцаре" визуальная сторона играет большую роль, нежели смысловая. Сюжет и проработку персонажей ругают практически все, кто уже посмотрел блокбастер.

Не спасает "Трансформеров" даже то, что одну из главных ролей в ленте исполнил Энтони Хопкинс, а бюджет картины превысил 150 миллионов долларов.

Несмотря на разгромные отзывы критиков и зрителей, эксперты прогнозируют пятым "Трансформерам" успешный прокат: по разным оценкам, кассовые сборы фильма могут превысить 800 миллионов долларов.