Вроцлав — четвертый по величине город Польши, находящийся недалеко от границы с Германией. Такое соседство отразилось на его облике, сохраняющем определенный немецкий шарм. Ежегодно туда приезжает примерно три миллиона туристов, а в прошлом году город стал европейской столицей культуры. При этом Вроцлав по праву можно назвать сказочным: среди огромного количества каналов и мостов обитают гномы.



Фото: личный архив

Брестчанка Анастасия окончила школу № 8 и решила поступать в Польшу. Сразу после 11 класса девушка уехала в удаленный от Беларуси Вроцлав и уже несколько лет учится во Вроцлавском техническом университете. Анастасия увлекается йогой и путешествиями.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Это город мостов и гномов. Романтичный, гостеприимный и очень домашний.

Публикация от @nastya_djo Авг 29 2016 в 8:26 PDT

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Тут сочетается несколько видов архитектуры, но это не редкость в старинных городах. Особенность Вроцлава в том, что он очень маленький, компактный и домашний. Люди здесь всегда готовы помочь друг другу. Город невероятно гостеприимный, его невозможно не полюбить, если попросишь помочь найти адрес — тебя буквально подведут к нужному зданию. Эта взаимопомощь очень приятна, наверное, поэтому Вроцлав несколько раз становился столицей культуры Европы.

Ну и, конечно, тут очень много маленьких гномиков — студенты даже создали специальную карту, на которой можно найти всех гномов. С каждым годом их становится все больше и больше. Несмотря на то, что их часто крадут, во Вроцлаве сейчас примерно 300 гномиков.

Публикация от Lauren Henly (@laurenhenly_) Апр 8 2017 в 6:29 PDT

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

С ходу можно назвать два имени: Болеслав Храбрый, который основал Вроцлав, и Макс Берг. Последний создал Hala Stulecia, или же Зал Столетия, — зрительно-спортивный комплекс, который находится в Щитницком парке, там же можно увидеть очень красивый Вроцлавский фонтан. Зал Столетия даже включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Публикация от Mariusz Molka (@mariuszmolka) Июн 8 2017 в 3:55 PDT

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Очень популярен Odra River Cup: из разных городов приезжают люди и соревнуются на байдарках. Чем-то это напоминает праздник, проходящий у нас на гребном канале в Бресте. К Odra River Cup приурочено много разных мероприятий, проходят концерты, мастер-классы. Недавно, например, в честь этих соревнований устроили двадцатиминутный фейерверк по всему Вроцлаву.

Публикация от Karolina Wierzbicka (@male_malenstwo) Июн 3 2017 в 11:54 PDT

Местные жители очень любят ярмарки, основные из них — летняя и зимняя. Из разных уголков Польши приезжают торговцы и представляют свою традиционную еду (например, часто продаются горные сыры). Зимняя ярмарка в основном приурочена к новогодним праздникам, там можно купить не только обычные товары, но и разные праздничные сладости, новогодние украшения. Также во Вроцлаве проходит фестиваль «Европа на вилке», где можно попробовать кухню народов мира — недавно моя знакомая ела там червяков.

А вот если говорить о молодежи, то студенты больше всего ждут Ювеналию, или же День студента. Его празднуют в мае в каждом городе Польши, деньги на концерты и программу выделяются из бюджета университета. Все очень много пьют, веселятся, а в один из дней проходит парад, когда студенты в костюмах разных персонажей, часто мультяшных (например, миньонов), гуляют по улицам — машут друг другу и смеются.

Публикация от Maciek Hamoud (@maciejsamer) Май 12 2017 в 10:35 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Sky Tower — это одно из самых высоких мест во Вроцлаве, там очень популярный обзорный пункт. Смотровая площадка находится на 59 этаже, откуда открывается вид на весь Вроцлав. Важно, что она круговая, можно увидеть город со всех сторон, на 360 градусов. Особенно красиво в Sky Tower вечером, когда Вроцлав светится огнями.

Публикация от Paulina Supera (@supera_paulina) Июн 16 2017 в 12:08 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Сфотографироваться нужно на центральной площади, ее еще называют Рыночной. Во-первых, она очень красивая, а во-вторых — это самый центр Вроцлава. Там же находится самый известный вроцлавский костел, старинные цветные здания и фонтан слез.

Публикация от SK (@walkinginheaven) Май 11 2017 в 11:14 PDT

Обязательно надо сходить к Hala Stulecia, об этом я уже говорила. Здание окружено невероятным японским садом, где установлен самый большой фонтан во Вроцлаве. Его открывают в начале мая, а если повезет, то увидите, как он «поет». Раз в 45 минут включается музыка, и струи воды начинают «танцевать». В принципе, классический поющий фонтан, но на фоне сада он выглядит особенно красиво.

Публикация от Michał Podgórski (@podgorsky) Авг 16 2015 в 2:45 PDT

Поскольку во Вроцлаве больше ста каналов, надо сфотографироваться на каком-нибудь мосту. Выбирать есть из чего, их очень много, но я выделяю Грюнвальдский — самый старый мост во Вроцлаве.

Публикация от (@wroclaw_city) Янв 10 2017 в 3:25 PST

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города?

Конечно же, гномы! Я чуть-чуть об этом уже рассказала. В каждом уголке Вроцлава поставлен гном, который что-нибудь символизирует. Например, возле банка стоит гном со счетами, возле самого старого магазина мороженого — гном, который ест мороженое. Есть гномы с ноутбуком, мольбертом и т.д. Все просто.

Публикация от Вероника Крымчак (@weronika_krm) Май 30 2017 в 11:49 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть?

Я бы выбрала музей «Пана Тадеуша», он открылся не так давно. Экспозиция посвящена знаменитому произведению Адама Мицкевича, в ней находится его рукописный оригинал. Это не классический музей, подача материала очень современна. Ночью в его окнах можно увидеть фигуры людей, которые на самом деле оказываются инсталляцией. Кстати, открытие музея было приурочено ко времени, когда Вроцлав был выбран Мировой столицей книги ЮНЕСКО. Вообще, эта организация очень любит наш город.

Публикация от na_aell (@na_aelll) Апр 30 2017 в 1:44 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу, или фонтан, в который все бросают монетку?

На главной площади стоит медведь, у которого золотой язык. С языка течет вода, словно слюна животного, — скульптура функционирует как фонтан. Так вот, именно язык и надо тереть, загадывая желание.

Публикация от Gabor Papp (@iamgaborpapp) Янв 7 2017 в 10:46 PST

10. Лучший городской стрит-арт?

Во Вроцлаве есть переход, который называется Przejście Świdnickie. Там сейчас выложили плиточки, на которых написано «Вроцлав объединяет». Таким образом власти призывают горожан и туристов объединяться — еще одно подтверждение открытости и гостеприимства города.

Публикация от Wroclove (@miljony_monet) Дек 19 2016 в 11:12 PST

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

В городе много торговых центров. Если говорить о вечерних развлечениях, популярна улица Płac Niepolda, на ней находится несколько десятков клубов. Там много кафешек, где можно вкусно поесть и выпить, — местные ходят туда достаточно часто. Недавно на этой улице открыли новую «шотярню», бар, где подают шоты, — называется она Czupito. Помещение очень маленькое, заведение специализируется только на шотах, но в меню их около 200, цены при этом приемлемые. Я пробовала шот, который состоит из бананово-яблочного сока, водки и желатинки — вкус получается, как у жевательной резинки. Таких необычных сочетаний встречается очень много.

Публикация от Anna Kulig (@anna_kulig) Апр 29 2017 в 1:45 PDT

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Во Вроцлаве есть три опасных района. Самый небезопасный из них — Trójkąt Traugutta, второй — около Płac nad Odrą, а третий уже совсем не в центре. Днем можно спокойно пройти, но вечером лучше не соваться: много нападений и воровства. А так Вроцлав тихий и спокойный, теоретически даже в перечисленных районах не опасно, но лучше не рисковать.

Публикация от Michał Lisiecki (@mfx777) Апр 22 2016 в 2:07 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные?

За Dworzec Swiebodzki, Свеботским вокзалом, находится Targowisko — рынок или же базар. Там можно встретить торгующих украинцев — если покупать товары у них, выйдет дешевле, чем в городе.

Публикация от Sebastian Jakubowski (@prof.sebjak) Апр 23 2017 в 4:38 PDT

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Сравнивать не получается, Минск и Вроцлав совершенно разные по архитектуре. У Вроцлава она частично немецкая, тут брусчатка, здания с высокими потолками. А Беларусь во Вроцлаве напоминают приезжие белорусы.

Публикация от WROCLAW (@wroclaw_official) Апр 13 2017 в 3:47 PDT

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

В Piwnica swidnicka, самом старом заведении города, готовят необычное какао. По сути, само какао вполне обычное, с шоколадом и сливками, но оно подается в кексе. Получается оригинально.

Публикация от Tita Poe (@titapoe) Май 25 2017 в 3:40 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд?

Бургеры. Самые популярные — PasiBus. Раньше они продавали еду только в фудтреках-автобусах, но уже вышли на новый уровень: теперь купить поесть можно и в стационарном заведении.

Публикация от Pasibus (@pasibus) Май 31 2017 в 3:40 PDT

17. Три места, где можно недорого поесть?

Franzuskie Naliśniki — там очень вкусные блины, также можно заказать пиво с сиропом. Студентам делают скидку — приятный бонус.

На завтрак стоит сходить в Setka. Это как бы заведение «вудки и пива», но смущать такое название не должно: там очень вкусные завтраки по 10 злотых. Готовят разные виды яиц, различные закуски — очень вкусно и по-домашнему.

Альтернативой всегда остается фастфуд — тот же PasiBus, ну и стандартные Macdonald’s, KFC, Burger King и т.д.

Публикация от traveladdict.pl (@traveladdict.pl) Окт 31 2015 в 2:44 PDT

Как я уже говорила, местные любят Płac Niepolda. Клубы есть и на главной площади, но эти места рядом. Там можно и развлечься, и поесть, и выпить.

Публикация от Krystian Krzak (@vaffankrzaa_culo) Май 19 2017 в 9:43 PDT

19. Куда пойти на шопинг?

Для меня самые лучшие магазины в Pasaż Grunwaldzki. Есть еще Magnolia Park — самый большой торговый центр во Вроцлаве, но сейчас возле главного автовокзала строят еще больший центр. Кто-то любит Arkady Wrocławskie, кто-то Galeria Dominikańska, а в Renoma Shopping Mall самые дорогие бутики. Выбор достаточно широкий.

Публикация от KookyKids (@kookykids.pl) Май 27 2017 в 1:09 PDT

20. Куда пойти встречать рассвет?

Это тяжело, поскольку во Вроцлаве повсюду дома и парки, и восходящее солнце увидеть достаточно сложно. Летом оно обычно всходит в районе Biskupin — можно попробовать встретить рассвет именно там.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Гномиков. Но, пожалуйста, купите их в магазине, не пытайтесь унести с собой из города. Да и вряд ли получится.

Публикация от Karo (@karolinatx) Май 27 2017 в 7:19 PDT

22. Самый интересный инстаграм-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

https://www.instagram.com/wroclaw_official/

https://www.instagram.com/wroclawskiepodrozekulinarne/

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Есть автобус Прага — Минск от «Минсктранса», он достаточно дорогой, но идет прямо из Минска до Вроцлава. Зато путь достаточно долгий — часов 16, да и не совсем удобно. Поэтому до Бреста, например, комфортнее ехать поездом, а оттуда уже можно с помощью сервиса BlaBlaCar до Минска.

Скачать слой для офлайн-карты, чтобы взять с собой в поездку