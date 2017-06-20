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шестимесячный бегемотик плавает в бассейне и играет со своей мамой

21.06.2017 15:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В феврале 2017 года в зоопарке Цинциннати преждевременно родился бегемотик Фиона. TUT.BY уже показывал, как животное с удовольствием принимает утренний душ. Теперь сотрудники зоопарка выложили трогательное видео, как Фиона плавает со своей мамой Биби в большом открытом бассейне.

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Иногда Фиона любит поиграть и подурачиться. На прошлой неделе появилось видео, на котором она изучает пасть своей мамы.

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В феврале 2017 года в зоопарке Цинциннати преждевременно родился бегемотик Фиона. TUT.BY уже показывал, как животное с удовольствием принимает утренний душ. Теперь...

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