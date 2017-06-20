21 июня 1967 года близ поселка Кестерциемс, что в Латвии, родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой. Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года 28-летний музыкант погиб в автокатастрофе. Прошло четверть века, но его творчество популярно до сих пор. TUT.BY выбрал свою субъективную пятерку лучших песен Цоя.





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