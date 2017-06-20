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"Цой жив!" 5 лучших песен лидера группы "Кино", которому сегодня исполнилось бы 55 лет

21.06.2017 17:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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21 июня 1967 года близ поселка Кестерциемс, что в Латвии, родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой. Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года 28-летний музыкант погиб в автокатастрофе. Прошло четверть века, но его творчество популярно до сих пор. TUT.BY выбрал свою субъективную пятерку лучших песен Цоя.


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55 лет назад, 21 июня 1967 года близ поселка Кестерциемс, что в Латвии, родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой. Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года...

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