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"Цой жив!" 5 лучших песен лидера группы "Кино", которому сегодня исполнилось бы 55 лет
21.06.2017 17:08 — Новости Культуры | Tut.by
21 июня 1967 года близ поселка Кестерциемс, что в Латвии, родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой. Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года 28-летний музыкант
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55 лет назад, 21 июня 1967 года близ поселка Кестерциемс, что в Латвии, родился культовый советский рок-музыкант Виктор Цой. Его жизнь была недолгой: в августе 1990 года...
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