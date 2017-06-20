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12 лет спустя Беларусь снова выиграла Каннского Льва
21.06.2017 21:00 — Новости Культуры | Tut.by
Беларусь получила Серебряного Каннского Льва в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs V.Minsk/Crazyservice. Награда досталась нашей стране спустя 12 лет после Золотого Медиа Льва, которого получило агентство Starcom/Крынь.
Автор проекта для производителя осветительного оборудования Crazy Service — выпускница БГУ дизайнер Ангелина Писчикова.
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Беларусь получила Серебряного Каннского Льва в категории «Дизайн» за работу CS Light Bulbs V.Minsk/Crazyservice. Награда досталась нашей стране спустя 12 лет после Золотого Медиа...
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