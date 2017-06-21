Топ-10 фестивалей на Витебщине, где стоит побывать этим летом

Проводите лето на работе? Как на счет того, чтобы в уикенд дотронуться на удачу до белорусского Лохнесского чудовища, провести 24 часа на пляже под звуки музыки, вдоволь наесться сладких вишен и ароматной выпечки? TUT.BY решил помочь не настолько известным, как « Славянский базар в Витебске », фестивалям нашего региона и составил топ-10 самых ярких и необычных ивентов, которые пройдут этим летом.

«ФотоКрок» Где: Витебск Когда: 22−25 июня

Международный фотофестиваль «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского создали для любителей этого вида искусства. На форуме они обмениваются творческим и профессиональным опытом.

В этом году фестиваль пройдет во второй раз. Программа включает 26 мероприятий: лекции и мастер-классы от признанных мастеров российской и белорусской фотографии, выставки и многое другое.



Фото: vk.com/foto__krok

Подробности — на сайте .

«Барадулінкі 3.0» Дзе: Вiцебск, «Арт-прастора на Талстога, 7» (вул. Талстога, 7) Калі: 25 чэрвеня, 12.00−0.00 Уваход: вольны

Фестываль літаратуры і музыкі ў фармаце летняга маркета прысвечаны нашаму земляку, народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Сёлета «Барадулінкі» адбудуцца падчас Витебск в День города: программа гуляний 23-25 июня">Дня горада. Тут будуць самыя разнастайныя актыўнасці: лекцыі Альгерда Бахарэвіча і Міхася Скоблы і іншых літаратараў, заняткі курсаў «Мова нанова», фры-маркет, майстар-клас па традыцыйных танцах, буккросінг, фотазона, кінапаказ. Чакаецца, што на адкрытай пляцоўцы выступяць больш за 40 музыкаў. Праграма — тут .



Фото: «Витебский курьер»

Падрабязней: у суполцы , па тэлефоне: +375 25 913−38−76.

V Международный фестиваль тепловых аэростатов Где: Орша, стадион «Локомотив» Когда: 29 июня-1 июля Вход: свободный

На фестивале «Мирное небо Оршанщины» 29 июня в 18.00 небо над городским стадионом «Локомотив» раскрасят купола аэростатов экипажей воздухоплавателей из Беларуси и Латвии. Они будут летать над Оршей и окрестностями.

С корректировкой на погодные условия запуски планируют проводить в следующие два дня в 6 часов утра и вечера. А вечером 30 июня корзины аэростатов с зажженным пламенем тепловых установок провезут на прицепах через город и установят на набережной, словно большие факелы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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«Свята ветру» Дзе: Вiцебск, парк Мазурына Калi: 1 ліпеня, 12.00−20.00 Уваход: вольны

Фэст актыўнага адпачынку «Свята ветру» рыхтуе шмат цікавостак: конкурс паветраных змеяў (удзел можа прыняць кожны); лекцыі ад праекта «Наука вне себя»; лекцыя Цімафея Авіліна па этнаастраноміі; паэтычныя выступы, летні маркет, кінапаказы, канцэрт-прыроднік, дзіцячая зона, майстар-класы.





Падрабязней — у суполцы , па тэлефоне: +375 25 913−38−76.

«Магутны фэст» Где: Браслав, пляж на озере Дривяты Когда: 1−2 июля, с 15.00 и до поздней ночи Билеты: стоимость билета на 2 дня — 10 рублей

Этот опен-эйр-фестиваль лучше всего описать так: солнце, пляж, живая авторская музыка от более 20 рок-групп, прогулки на катере и вейкбординг.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Подробности — в группе .

Фестиваль красок #БелХоли Где: Витебск, парк Мазурино Когда: 2 июля, 12.00−19.00 Вход: свободный

Праздник #Belholi создает позитивное настроение витеблянам уже не первый год. Здесь каждый участник может почувствовать себя беззаботным ребенком, измазать краской лицо себе и еще десятку незнакомых ребят, в ответ получив лишь улыбку. В этом сезоне организаторы снова обещают веселье, музыку, танцы и розыгрыши призов.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Подробнее: в группе .

«На семи ветрах» Где: центр Витебска, площадки — на карте Когда: 14−16 июля Вход: свободный

Фэст «На семи ветрах» снова устроит трехдневный праздник веселья, превратив центр города в импровизированные сцены. Участники из разных уголков мира представят различные направления уличного искусства: театр, «живые» статуи, музыка, файер-шоу, танцы, перформансы художников и поэтов.



Фото: Игорь Матвеев

Подробнее — на сайте .

RudyCon Где: Витебск, арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 15 июля, 14.00 Билеты: 6 рублей — по предварительному заказу, 8 рублей — в день мероприятия

А вот и дебютант этого года — первый витебский фестиваль индустрии развлечений. Здесь можно будет сделать красочные фото, на других посмотреть и себя показать, а также найти единомышленников.

RudyСon похож на американское шоу Comic Con, включает выставку комиксов, популярных фильмов, сериалов, настольных и компьютерных игр и т.д.



Фото: Дмитрий Брушко

Подробнее: в группе .

Viva Braslav Где: Браслав, пляж на озере Дривяты Когда: с 10 часов утра 22 июля до 5 часов утра 23 июля Билеты: от 33,9 рубля (ближе к фестивалю стоимость билета повышается)

Концепция одного из главных летних опен-эйров в Беларуси — это 24 часа музыки и активного отдыха с обширной спортивной программой и палаточным городком на пляже.

В этом году на мероприятии выступят Макс Барских, L’ONE, IOWA, «Без Билета», «Коктейль Шаляпина» и другие. Впервые в Беларуси — электронный дуэт Vicetone (Нидерланды). В числе хедлайнеров — Swanky Tunes (Россия) и Zonderling (Нидерланды).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подробнее: в группе и на сайте .

«Вишневый фестиваль» Где: Глубокое Когда: 18−22 июля Вход: свободный

Не только сгущенкой славится Глубокое, но и урожаями вишни. В этом году 21 и 22 июня город наполнится ароматом выпечки с этой ягодой, в эти же дни пройдут основные мероприятия фестиваля: этновечеринка, конкурс баянистов, «вишневая свадьба», праздничное шествие с участием Вишневой королевы.





Подробнее: здесь и на сайте фестиваля.

И завершает нашу подборку фестиваль мифологии «У госці да Лепельскага цмока», который обычно проходит в августе-сентябре. Точной даты проведения в этом году пока официально не объявили. Всем, кто читал роман Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», знаком персонаж Цмок. На берегу озера в Лепеле стоит скульптура, посвященная ему. По легенде, именно в этих краях и жило белорусское Лохнесское чудовище. Кроме рассказов о местной мифологии, на фестивале представляют народные танцы, песни и угощения.

Уточнить детали можно в Лепельском райисполкоме: +375 2132 4−19−60.

Напоследок не можем обойти вниманием экологический фестиваль «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», который пройдет в этом году 17 сентября в Миорском районе. В это время здесь начинают сбор клюквы и встречают на время миграции сразу 4 тысячи серых журавлей. В заказнике «Ельня» оборудованы специальные площадки для наблюдения за птицами, туристов будут сопровождать орнитологи. Гости фестиваля смогут отведать клюквенный морс и выпечку с полезной ягодой, поучаствовать в конкурсах и увезти домой варенье из клюквы.



Фото: Игорь Матвеев

Детали — на сайте и по телефону государственного природоохранного учреждения «Ельня»: 8−02152−4−12−37.

Летом и в начале осени в регионе также пройдут спортивный фестиваль «Вечера на Вечелье» (Ушачи, июнь-июль), экофест «Полоцкая черника» (Полоцк, июль), фестиваль белорусской мифологии «Шляхцiч Завальня» (Россоны, июль), православный молодежный фестиваль «Одигитрия» (Витебск, август), «Фестиваль двух рек» (Докшицы, август), экофест «В гостях у Полоцкого лесуна» (Полоцк, сентябрь).





Информацию об этих мероприятиях можно уточнить на сайте управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома.