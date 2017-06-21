Некоторые люди считают, что рабочие заводов по определению интеллектуальных книг не читают. Максимум — в обеденный перерыв пролистывают Донцову. Это стереотипы или все же они не так далеки от истины? Мы поговорили с заводчанами и рассказываем, какую литературу они любят.

TUT.BY и « Мобильная библиотека МТС » продолжают проект « Что читают белорусы », в котором мы рассказываем о книжных вкусах простых людей.



Дарьяна Медведкова, 25 лет.

3 года работает инженером на заводе «Интеграл» в отделе конструкторской документации. По словам Дарьяны, «это практически библиотека, только на заводе».

— Любовь к книгам родители привили с детства. Когда мне было три года, мама научила меня читать: устала от бесконечных просьб «рассказать сказку на ночь». Она нарисовала алфавит на альбомных листах, пару месяцев занималась со мной — и уже в 3−4 года я самостоятельно читала книжки.

Мое детство и юность прошли с циклом Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Из последних прочитанных книг очень зацепила «Таинственная история Билли Милигана» Даниэла Киза. С одной стороны, 24 личности, живущие в одном человеке, вроде бы уже никого не шокируют. Но, когда читаешь и «проживаешь» историю изнутри, глазами каждой отдельной личности, понимаешь, что в книге скрыт бесконечно глубокий, неописуемый смысл. История человека со сломанной судьбой, история маньяка, насильника, убийцы и в то же время диаметрально противоположной нежной натуры художника.

Слезливые романы я не люблю. Но когда читала «Последнее письмо от твоего любимого» Джоджо Мойес, даже начала верить во всю эту романтическую чепуху: два человека хранили воспоминания друг о друге более полувека, пронесли сильнейшую любовь спустя столько времени. При этом каждый думал, что другого уже нет в живых.

Люблю детективы. Пришла к ним не сразу, но это передалось от родителей: папа всегда читал много криминальных рассказов, мама — Донцову.

Когда речь заходит о готических детективах, от женщин-писательниц я много не жду — кажется, что история банально закончится драматическим выбором между вампиром и оборотнем. Книга Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» вообще не о том: мрачная история переплетается с мистикой, а от сюжетного твиста в конце я до сих пор остаюсь в шоке.











Алевтина Юхновец, 49 лет.

10 лет работает на заводе «Интеграл» заготовщиком химикатов.

— Читаю в основном детективы и историческую хронику. Иногда люблю фантастику, но если роман связан с историей. Постоянно читаю Татьяну Устинову и Дарью Донцову — люблю лихо закрученный сюжет. Всегда смотрю на описание книг, предпочитаю романы, связанные с дореволюционным периодом.

В школе я читать ужасно не любила, как, наверное, большинство детей сейчас. Уже будучи замужем, я разбирала вещи в деревне и наткнулась на «Тараса Бульбу» Николая Гоголя (хотя автором был указан Тарас Шевченко). Мне так понравилась обложка, что решила прочитать. С тех пор интересуюсь историческими романами — они позволяют погрузиться в атмосферу далекого прошлого, прочувствовать таинственный дух древности. Читала «Алмазную колесницу» Бориса Акунина, но бросила на середине, хотя многих впечатляет этот автор. По мне так — слишком нудно. Мне больше нравится, как пишут женщины, всегда присутствует острота.

Сейчас читаю Александру Маринину. Она подполковник милиции и пишет детективы, основанные на реальных событиях. История «Убийство в подвале» понравилась неожиданной развязкой, хотя название, конечно, так себе.

Сравнительно новая книга Татьяны Устиновой «Ждите неожиданного» вселяет надежду и веру в светлое будущее, раскрывает понимание того, что мы много чего не знаем, хотя чаще всего считаем наоборот. Будущее никому неизвестно и, по-моему, в этом нет ничего плохого.









Дмитрий Авраменко, 21 год.

Работает на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова два года оператором ХШО.

— Читать люблю: это с детства привила бабушка. Предпочитаю философские книги, антиутопии, автобиографии. Впервые серьезно задумался после книги Чака Паланика «Бойцовский клуб». Эта история заставляет пересмотреть свои принципы, переосмыслить материальные и моральные ценности. Книга напоминает о том, что все в мире неустойчиво и рушимо.

Нравится Петр Кропоткин и его «Хлеб и воля». Автор описывает многие недостатки общества и предлагает решения этих проблем. Книга, написанная в конце 19-го века, на мой взгляд, во многом актуальна и для нашего времени.

Мне нравятся истории о борьбе. Люблю «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи — писатель говорит о несправедливости мира, вдохновляет людей биться за свою свободу вопреки общепринятым устоям.

После прочтения автобиографии Эммы Гольдман «Проживая свою жизнь» я некоторое время прожил в нескрываемом восхищении от смелости этой женщины. Гольдман внесла большой вклад в борьбу за права женщин, пережила жестокие аресты и тюрьму за участия в политической борьбе. Эта женщина достойна уважения.











Илья Драгут, 23 года.

Отрабатывает после колледжа на МЗКТ. Илья признается, что работа на заводе — не лучшее, что есть в его жизни.

— Чтение хорошо помогает мне отвлечься от рабочих будней. В детстве читать не любил, преподаватели в школе ситуацию не исправляли. Но как-то в класс пришла новая учительница по литературе и очень интересно рассказала о «Преступлении и наказании» Федора Достоевского — я заслушался, с этого началось бесконечное «поглощение» книг. Мой ужас юности — книга Ивана Сербина (псевдоним Арч Стрентон) «Кошмар на улице Вязов». Еще подростком благодаря этой истории я понял, что, когда страхи становятся реальностью наяву, с ними лучше бороться, а не пытаться убежать. Иначе не выживешь, в истории — в прямом смысле этого слова. Смириться и терпеть — не вариант.

«Дом, в котором…» Мариам Петросян — потрясающая книга, которая рассказывает о жизни неполноценных детей, пытающихся жить полноценно. В приюте бурлит необыкновенная жизнь, царят особые законы и порядки. В этой истории дети слишком рано взрослеют и пытаются выжить, сохранив свою уникальную первозданность.









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