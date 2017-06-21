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Самые крутые горки в аквапарках мира: большие высоты и живые акулы над пловцами

22.06.2017 10:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пока погода в Минске не благоприятствует работе открытых бассейнов и аквапарков, TUT.BY посмотрел на самые крутые горки в аквапарках мира. Здесь не просто можно съехать с отвесной горы, но и даже пролететь между акул.

Хоть официального рейтинга самых страшных аттракционов в аквапарках не существует, но горки Brain Wash, Scorpion’s tail, Verruckt, Deep Water Dive в США, Insano в Бразилии, Aqualoop в Словении, а еще Wild Wadi и Shark Attack в Эмиратах.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Теги: Минск
 
 
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Пока погода в Минске не благоприятствует работе открытых бассейнов и аквапарков, TUT.BY посмотрел на самые крутые горки в аквапарках мира. Здесь не просто можно...

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