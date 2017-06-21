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Самые крутые горки в аквапарках мира: большие высоты и живые акулы над пловцами
22.06.2017 10:09 — Новости Культуры | Tut.by
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Пока погода в Минске не благоприятствует работе открытых бассейнов и аквапарков, TUT.BY посмотрел на самые крутые горки в аквапарках мира. Здесь не просто можно...
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