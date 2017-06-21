МИНСК, 22 июн — Sputnik. Выпускница факультета дизайна БГУ Ангелина Писчикова выиграла серебро в категории "Дизайн" престижной премии международного фестиваля рекламы "Каннские львы".

Ее работа CS Light Bulbs — дизайн упаковки для завода осветительного оборудования — была удостоена премии "Серебряный лев".

Работу представила компания V.Minsk/Crazyservice.



© Фото: Angelina Pischikova Упаковка для белорусских лампочек

Прежде проект получил "серебро" Киевского фестиваля рекламы, а также был отмечен журналом Wired, попав в подборку ТОП-10 лучших вариантов дизайна упаковки.

В последний раз на фестивале Беларусь попадала в список победителей в 2005 году, когда агентство "Крынь"/Starcom получило первого золотого "Каннского льва" за разработку для российской группы компаний "Сибирский берег".

Фестиваль рекламы "Каннские львы" считается наиболее авторитетным международным конкурсом среди производителей рекламы.