Кукла Барби может выбрать себе нового бойфренда: с животиком или с модным пучком

Компания Mattel выпустила обновленную линейку Кенов. Более полувека бойфренд Барби был похож на калифорнийского серфера — широкоплечего блондина с голубыми глазами. Теперь же компания-производитель игрушек Mattel представила Кенов трех комплекций — худого, полного и классического телосложения.

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У покупателей есть выбор между шестью новыми прическами, включая модный пучок или косички, восемью цветами волос и семью оттенками кожи, рассказал старший дизайнер компании Роберт Бест.

«Существует потребность в поп-культуре, моде и в средствах массовой информации представлять разные типажи людей, чтобы никого не изолировать. Нужно оценить достоинства всех», — говорит Бест.

Традиционная Барби прежде вызывала немало споров. Критики утверждают, в природе такая тонкая талия и длинные ноги не встречаются, а у детей тем временем формируются ложные эстетические идеалы.

В прошлом году компания Mattel выпустила обновленную линейку Барби. Теперь покупатели могут выбирать между куклами классической комплекции или с округлыми формами. Также у Барби теперь семь вариантов оттенка кожи и 24 разных прически.