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В Нью-Йорке появился новый сервис: туалет по вызову

22.06.2017 11:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Нью-Йорке появился новый сервис — туалет по вызову. С помощью специального приложения грузовик с уборной внутри можно заказать в любую точку города, пишет Mashable.


Фото: mashable.com

Сервис разработала фирма по продаже туалетной бумаги Charmin. Это временная промоакция, которая будет действовать только две недели. Но пользователи интернета уже предлагают сделать сервис постоянным.

Чтобы воспользоваться услугой, надо зайти на CharminVanGo.com, нажать пуск, а затем ввести имя, месяц и год рождения, а также номер телефона.

 
 
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В Нью-Йорке скоро появится новый сервис - туалет по вызову. Грузовик с уборной внутри можно будет заказать в любую точку города с помощью специального приложения,...

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