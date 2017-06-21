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Тест: что вы помните из школьной программы по английскому языку?
22.06.2017 13:29 — Новости Культуры | Tut.by
Централизованное тестирование в разгаре: сегодня абитуриенты сдавали вступительные испытания по иностранному языку. TUT.BY собрал десять вопросов из школьного курса по английскому. Проверьте себя!
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Централизованное тестирование в разгаре: сегодня абитуриенты сдавали вступительные испытания по иностранному языку. TUT.BY собрал десять вопросов из школьного...
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