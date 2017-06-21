ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: что вы помните из школьной программы по английскому языку?

22.06.2017 13:29 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Централизованное тестирование в разгаре: сегодня абитуриенты сдавали вступительные испытания по иностранному языку. TUT.BY собрал десять вопросов из школьного курса по английскому. Проверьте себя!

Также вы можете проверить свои знания по белорусскому и русскому языку, обществоведению и математике.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование в разгаре: сегодня абитуриенты сдавали вступительные испытания по иностранному языку. TUT.BY собрал десять вопросов из школьного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Нью-Йорке появился новый сервис: туалет по вызову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика