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В выходные в Могилеве начнется фестиваль духовной музыки "Магутны Божа" и православная выставка

22.06.2017 13:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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С 25 июня по 3 июля в Могилеве пройдет международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». А днем раньше стартует православная выставка-ярмарка, сообщает Могилевский горисполком.

Первый концерт фестиваля начнется 25 июня в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в 14.30. В программе: музыка Вивальди (кантата Gloria) и Баха (кантата Magnificat) в исполнении хора Рижского Латышского общества Austrums, хора Общества латышской культуры Talava из Москвы, камерного хора и симфонического оркестра «Могилевской городской капеллы», а также солистки Маргариты Писаренко из Москвы.

На протяжении следующей недели пройдет еще почти два десятка выступлений и концертов. В том числе — гала-концерт на стадионе «Спартак» (27 июня в 21.00), праздник колокольного звона на Архиерейском валу (28 июня в 17.00), концерт русского народного хора имени Пятницкого во Дворце культуры области (29 июня в 18.00) и концерт органной музыки в костеле Успения Пресвятой Девы Марии (30 июня в 20.00).

Полная программа фестиваля опубликована на сайте горисполкома.

Что касается выставки-ярмарки «Беларусь православная», она пройдет с 24 по 30 июня. Участниками заявлены православные монастыри и приходы из Беларуси, России, Украины и Греции (со Святой горы Афон).

На отдельном стенде ежедневно с 11.00 до 14.00 священники будут беседовать с посетителями.

Желающие смогут купить предметы церковного обихода, иконы и духовную литературу, сувениры и предметы народного промысла. А также мед, орехи и растительные масла, травяные сборы.

Пройдет также книжная выставка, конференции, мастер-классы для педагогов воскресных школ. Организуют сбор денег на строительство храма в агрогородке Буйничи.

 
Теги: Могилев
 
 
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На протяжении следующей недели в городе пройдет около двух десятков выступлений и концертов.

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