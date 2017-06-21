Итальянские Радзивиллы посмотрели Несвиж и готовы перезахоронить там последнего владельца замка

Для этой семьи все дороги ведут в Несвиж. Урожденной принцессе Радзивилл провели экскурсию по «идеальному городу». Он сформировался вокруг всемирно известного замка, последним владельцем которого был дед Дианы Марии, которая уже сама является бабушкой восьмерых внуков, сообщается в сюжете канала ОНТ .

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Это первый визит Дианы Марии на родину предков без визы — не нужна она теперь гражданам Италии. Здесь в 1939 году с молитвой на устах Радзивиллы прощались с Несвижем, а сейчас вернулись. Ощутили, что не чужие. Дома.

«И дедушка, и папа часто вспоминали о жизни в замке. Возможно, потому сегодня мне кажется здесь всё, скажем так, смутно знакомым. Особенно запомнились рассказы об охоте на медведей и волков. И о снеге, которого сейчас нет», — рассказывает Диана Мария Карабба-Теттаманти.

В свите урожденной принцессы сегодня супруг, двое сыновей, невестки, шестеро внуков. Еще двое (им до года) остались в родовой резиденции под Римом.

В Несвиже Радзивиллов все дороги ведут к ратуше, построенной Сироткой, как и замок, из которого деда с отцом выселял комиссар по фамилии Сиротка.

Во времена деда в этой части дворца жила прислуга. Не было тогда и золотого зала. Рыцарским он назывался. О нем писал Валентин Катаев, который побывал здесь в 1939 году: «Вдоль белых стен, сверкая серебром, стояли всадники со страусиными перьями на шлемах».

На 265 страницах уникальное «Собрание оружия и доспехов». За все изображения уплачено их нынешним собственникам: музеям Нью-Йорка, Парижа, Вены, Дрездена. Презентовали альбом специально к визиту той, кто уже оставил след в Несвиже. Серебряная медаль в единственном экземпляре теперь находится в экспозиции.

«Уже был большой семейный совет, и никто не против перезахоронить прах Леона Владислава в фамильной крипте костела Божьего Тела, — рассказывает Диана Мария Карабба-Теттаманти. — Мой дедушка похоронен в столице Франции. Теперь мы устанавливаем точное место. Вы же знаете, что могилы в Париже не вечны».

Лежать в родной земле — последняя воля последнего владельца замка. Леон Владислав скончался в 1959 году, так и не увидев больше свой Несвиж. Зато потомки князя сегодня без виз могут чаще бывать дома. И не гостями.