Забег на каблуках и фестиваль красок: что ожидает толочинцев в ближайшие выходные



Шпильки бегу не помеха, считают организаторы конкурса-забега на каблуках “Лабутены-2017″, который пройдет в Толочине 24 июня в рамках проекта “Молодежь и время”. Подобный конкурс для почитательниц гламура организуется в нашем городе впервые.

Участие в забеге могут принять все желающие девушки, достигшие 16-летнего возраста. Для этого необходимо подать заявку в ГУК «Толочинский районный центр культуры и народного творчества» по адресу: г. Толочин, ул. Ленина, д. 10 или на адрес электронной почты tolrmc@yandex.ru, а затем пройти регистрацию у организаторов за 30 минут до начала забега.

Согласно положению участникам предстоит пробежать на шпильках высотой не менее 10 сантиметров дистанцию не более 50 метров. Стартует забег в 18 часов от центральной районной библиотеки.

После окончания конкурса-забега с 19 до 23 часов в городском сквере состоится фестиваль красок. Будут работать также аттракционы и торговые ряды.

Кроме того, в этот же день в 11 часов в сквере пройдет второй тур районного конкурса мастерства культорганизаторов “Здоровый образ жизни” в рамках культурологического проекта”Звездное лето-2017″.

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