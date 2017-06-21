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Забег на каблуках и фестиваль красок: что ожидает толочинцев в ближайшие выходные
22.06.2017 09:49 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Участие в забеге могут принять все желающие девушки, достигшие 16-летнего возраста. Для этого необходимо подать
Согласно
После окончания конкурса-забега с 19 до 23 часов в городском сквере состоится фестиваль красок. Будут работать также аттракционы и торговые ряды.
Кроме того, в этот же день в 11 часов в сквере пройдет второй тур районного конкурса мастерства культорганизаторов “Здоровый образ жизни” в рамках культурологического проекта”Звездное лето-2017″.
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