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Сенатор покормила ребенка грудью во время выступления в парламенте Австралии

22.06.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сенатор из Австралии Ларисса Уотерс, в мае впервые в истории покормившая ребенка грудью на заседании парламента, в четверг сделала еще один шаг в борьбе за права молодых матерей. Она выступила перед коллегами, не выпуская дочь из рук.

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Женщина может быть и матерью, и политиком одновременно. И австралийка Ларисса Уотерс еще раз это доказала. Прямо в зале федерального парламента. Сенатор от партии зеленых внесла на обсуждение предложение по борьбе с болезнью «черных легких», не выпуская из рук свою трехмесячную дочь. Уотерс продолжала кормить девочку и во время выступления, и во время голосования.

В мае сенатор стала первой женщиной в австралийском парламенте, отважившейся приложить ребенка к груди прямо в зале. Именно 40-летняя мать двоих детей Уотерс была инициатором изменения правил, запрещавших женщинам кормить во время заседаний. Она уверена, в политике должно быть больше родителей.

 
 
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Сенатор из Австралии Ларисса Уотерс, в мае впервые в истории покормившая ребенка грудью на заседании парламента, в четверг сделала еще один шаг в борьбе за права...

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