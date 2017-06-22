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Канадский премьер потискал радужного единорога

23.06.2017 07:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился в детском телешоу на канале CBC Kids, чтобы обняться с радужным единорогом Гэри. На это обратило внимание издание Mashable.

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Видео: CBC Kids

Персонаж из детской передачи «ходит в гости» к знаменитостям, политикам и другим интересным личностям, живущим в Канаде, и у каждого просит уникальное объятие. Трюдо решил продемонстрировать «сильнейший премьерский» вариант.

Радужный единорог отметил, что ему пришлось по душе объятие премьера, и нарек его членом «Клуба обнимашек».

В феврале пользователи сети обратили внимание на фотографии со встречи Трюдо с президентом США Дональдом Трампом и его старшей дочерью Иванкой.


Джастин Трюдо и Иванка Трамп. Фото: Reuters

Юзеры заметили восторженные взгляды, которые девушка бросала на премьера, и принялись шутить, что никто не может устоять перед очарованием канадского политика.

 
 
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Радужный единорог отметил, что ему пришлось по душе объятие премьера, и нарек его членом "Клуба обнимашек".

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