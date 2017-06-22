Какой крест поручил восстановить Александр Лукашенко

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Епархиальный крест из Турова был утрачен много веков назад. Корреспондент Sputnik узнал у автора идеи воссоздания артефакта доктора исторических наук, профессора Петра Лысенко, подробности проекта.

По его словам, епархиальный храм, где хранился крест, был разрушен землетрясением 1230 года. Крест местные жители извлекли из-под обломков и перенесли в детинец, где его фрагменты и удалось обнаружить во время археологической экспедиции 1962 года.

Петр Лысенко рассказал, что были найдены четыре уникальные иконки, которые были выполнены в технике литья из свинца и обработаны мастером. Чрезвычайно сложной была задача установить, кто изображен на иконах, так как подобных артефактов до этого не находили в древнерусских городах.

Исследователям предстояло объехать все наиболее древние центры, где сохранились православные архивы: Киев, Великий Новгород, Ростов и другие.

Ученые выдвинули гипотезу, что на одной из икон изображен святой Кирилл Туровский, так как в верхней части епархиальных крестов всегда располагался наиболее чтимый местный святой.

Кстати, при создании памятника установленного "туровскому Златоусту" на городище, скульпторы отталкивались от изображения святого на найденной иконе.

Гипотезу о том, что иконы были помещены на епархиальный крест, подтверждает тот факт, что они были найдены на небольшом расстоянии друг от друга в одном археологическом слое. Судя по всему, основой креста служило дерево, которое со временем истлело, а иконки сохранились.

Петр Лысенко рассказал, что встречался с главою Банка развития Беларуси Сергеем Румасом в прошлом году, на которой и обсуждались вопросы воссоздания Туровского креста. Также были намечены планы по разработке проекта реконструкции креста и его восстановлению.

"Сергей Николаевич высказался одобрительно в пользу желательности восстановления этого креста. Сейчас, учитывая слова нашего президента, нам нужно будет ускорить и оживить наши контакты, а также ускорить выполнение этого задания", — резюмировал доктор исторических наук.