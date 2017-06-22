Первые шаги двухмесячного белого медвежонка сняла камера видеонаблюдения

Первые шаги новорожденного белого медвежонка в австралийском зоопарке сняла камера видеонаблюдения. Детеныш, чей пол пока не известен, осваивается с окружающей действительностью под присмотром своей матери Лии.

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Белый медвежонок, чей пол еще предстоит установить, появился на свет 26 апреля. Радостное событие произошло в парке Sea World в австралийском штате Куинсленд.

Детеныш еще не очень уверенно стоит на ногах, но очень старается. За его развитием пристально наблюдают и мать Лия, и смотрители зоопарка.

К предстоящему появлению медвежонка на публике администрация готовит специальный вольер с маленьким бассейном под названием «Полярный детский сад».