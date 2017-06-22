Джоан Роулинг рассказала о существовании второго Гарри Поттера

Писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере, рассказала, что помимо главного героя существовал и другой персонаж с таким же именем. Об этом сообщает The Independent .





«Генри Поттер (Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913-1921 годах», — сообщила Роулинг. Уточним, что Визенгамот — это верховный суд магов Великобритании.

По словам Роулинг, у Гарри Поттера-старшего был сын Флимонт. Жена Юфимия родила ему сына Джеймса Поттера, сыном которого, в свою очередь, был герой саги. То есть Гарри Поттер-старший был прадедушкой Гарри Поттера-младшего.

Как рассказала Роулинг, Поттер-старший активно защищал маглов (обычных людей), за что его семью исключили из «Справочника чистокровных волшебников». Он выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

О новом Гарри Поттере в уже изданных книгах ничего не говорится. Возможно, он появится в приквелах (книгах, время действия которых происходит до событий ранее созданного произведения).