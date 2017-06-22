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Фильм о тракторе "Беларусь" победил на фестивале в США
23.06.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by
17-минутный фильм «Кормилец», созданный для Минского тракторного завода, победил на 50-м фестивале видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). Ролик занял первое место в номинации среди корпоративных фильмов,
На съемки фильма
В интернете фильм доступен сразу на нескольких языках: английском, французском, испанском, немецком, китайском, португальском.
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17-минутный фильм "Кормилец", созданный для Минского тракторного завода, победил на 50-м фестивале видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). Ролик занял первое...
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