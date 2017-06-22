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Фильм о тракторе "Беларусь" победил на фестивале в США

23.06.2017 12:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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17-минутный фильм «Кормилец», созданный для Минского тракторного завода, победил на 50-м фестивале видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). Ролик занял первое место в номинации среди корпоративных фильмов, сообщается на сайте фестиваля.

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Это не первая награда «Кормильца». В октябре 2016 года фильм стал серебряным призером в двух номинациях («Имиджевый фильм» и «Внутренние коммуникации») на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards — 2016 во Франции.


Кадр из фильма. Фото: скриншот видео

На съемки фильма ушло полтора месяца. Четыре съемочные группы, которые возглавляли четыре режиссера, снимали в 11 странах (в том числе и в Беларуси). Они совершили 46 перелетов и провели 52 дня в пути.


Кадр из фильма. Фото: скриншот видео

В интернете фильм доступен сразу на нескольких языках: английском, французском, испанском, немецком, китайском, португальском.


Кадр из фильма. Фото: скриншот видео
 
 
Ссылка на источник 51
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17-минутный фильм "Кормилец", созданный для Минского тракторного завода, победил на 50-м фестивале видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). Ролик занял первое...

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