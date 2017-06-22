ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полутораручный меч времен Грюнвальдской битвы найден в Польше

23.06.2017 14:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Средневековый меч, который относится ко временам Грюнвальдской битвы, был обнаружен на торфянике возле города Грубешов в Люблинском воеводстве, сообщило издание Science in Poland.

Полутораручный меч времен Грюнвальдской битвы найден в Польше
© Sputnik / Мария Амелина
Звон мечей и скрежет доспехов
17

Yаходка была сделана в болоте вблизи польско-украинской границы, сейчас меч находится в местном историческом музее.

"Это уникальная находка в регионе", – сказал директор музея  Бартоломей Бартецкий.

По его словам, место, где был найден меч – торфяное болото. "Возможно, рыцарь был втянут в болото или просто потерял меч", – сказал Бартецкий. По его словам, такие полутораручные мечи – типичное оружие XIV века, первоначально весил около 1,5 килограмма и имел длину около 120 сантиметров. Как отмечают специалисты, оружие хорошо сохранилось, оно отлично сбалансировано и идеально подходит для фехтования.

Бартецкий сообщил, что на рукояти меча есть клеймо кузнеца – крест на геральдическом щите. "Стоит отметить, что хоть в музейных собраниях есть похожие артефакты, их места обнаружения часто неизвестны, а это очень важная информация для историков и археологов", – отметил он.

В ближайшее время польские археологи собираются отправиться на болото под Грубешов, чтобы провести раскопки – ученые надеются обнаружить другие элементы экипировки рыцаря.

Сообщается, что меч для исследования будет отправлен в Варшаву: специалисты надеются по гравировкам на лезвии определить его владельца. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меч для исследования будет отправлен в Варшаву: специалисты надеются по гравировкам на лезвии определить его владельца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фильм о тракторе "Беларусь" победил на фестивале в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика