Полутораручный меч времен Грюнвальдской битвы найден в Польше

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Средневековый меч, который относится ко временам Грюнвальдской битвы, был обнаружен на торфянике возле города Грубешов в Люблинском воеводстве, сообщило издание Science in Poland .



© Sputnik / Мария Амелина Звон мечей и скрежет доспехов 17

Yаходка была сделана в болоте вблизи польско-украинской границы, сейчас меч находится в местном историческом музее.

"Это уникальная находка в регионе", – сказал директор музея Бартоломей Бартецкий.

По его словам, место, где был найден меч – торфяное болото. "Возможно, рыцарь был втянут в болото или просто потерял меч", – сказал Бартецкий. По его словам, такие полутораручные мечи – типичное оружие XIV века, первоначально весил около 1,5 килограмма и имел длину около 120 сантиметров. Как отмечают специалисты, оружие хорошо сохранилось, оно отлично сбалансировано и идеально подходит для фехтования.

Бартецкий сообщил, что на рукояти меча есть клеймо кузнеца – крест на геральдическом щите. "Стоит отметить, что хоть в музейных собраниях есть похожие артефакты, их места обнаружения часто неизвестны, а это очень важная информация для историков и археологов", – отметил он.

В ближайшее время польские археологи собираются отправиться на болото под Грубешов, чтобы провести раскопки – ученые надеются обнаружить другие элементы экипировки рыцаря.

Сообщается, что меч для исследования будет отправлен в Варшаву: специалисты надеются по гравировкам на лезвии определить его владельца.