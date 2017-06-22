﻿ Музыкант случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыкант случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью

23.06.2017 14:34 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский драм-н-бэйс-музыкант Клиффорд Прайс, более известный как Голди, случайно раскрыл имя уличного художника Бэнкси. Об этом пишет The Telegraph.


Работа Бэнкси. Фото: Reuters

Исполнитель дал интервью подкасту Distraction Pieces, во время которого речь зашла о творчестве Бэнкси. Прайс заметил, что люди пытаются заработать на рисунках художника.

«Напечатайте на футболки имя Бэнкси объемным шрифтом — и готово. Можно продавать, — сказал он. — При всем уважении к Роберту. Думаю, он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — добавил музыкант.

Издание подчеркивает, что после этого Голди осекся и после паузы сменил тему. Отмечается, что, назвав Бэнкси Робертом, исполнитель косвенно подтвердил теорию о том, что за личностью художника скрывается Роберт Дель Ная, один из основателей британской трип-хоп-группы Massive Attack. Дель Ная был граффитистом, перед тем как заняться музыкой.

В апреле сообщалось, что жительница Израиля засняла Бэнкси за работой.

Первые граффити Бэнкси начали появляться в Бристоле в начале 1990-х годов. Роберт Дель Ная родился в этом городе. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки Бэнкси появлялись в местах гастролей Massive Attack.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский драм-н-бэйс-музыкант Клиффорд Прайс, более известный как Голди, случайно раскрыл имя уличного художника Бэнкси. Об этом пишет The Telegraph.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Полутораручный меч времен Грюнвальдской битвы найден в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика