Британский актер и обладатель трех наград премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис сообщил , что завершает карьеру. «РБК Стиль» вспомнил, кто еще из его коллег по актерскому цеху недавно объявлял о добровольном уходе из большого кино.

Дэниэл Дэй-Льюис



Дэниэл Дэй-Льюис. Фото: Reuters

«Я уже несколько раз в жизни говорил себе и всем окружающим, что больше никогда не буду сниматься в кино. Однако каждый раз возвращаюсь, играю, и вновь мне дают все эти дурацкие статуэтки и призы за «Лучшую мужскую роль». Уйти из профессии британский актер Дэниэл Дэй-Льюис пытался уже не раз. Но сейчас, кажется, принял окончательное решение. Единственный в истории обладатель трех статуэток «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» не стал раскрывать причин, лишь уточнил, что дополнительных комментариев не последует.

Первую роль в кино Дэй-Льюис сыграл еще в 1971 году, правда тогда в титрах даже не было указано его имя. При этом, несмотря на почти полувековую карьеру, в фильмографии 60-летнего актера нет и 30 ролей. В новых проектах, к выбору которых Дэй-Льюис всегда подходил крайне щепетильно, он принимал участие в среднем раз в 3−5 лет. Последний фильм с участием актера выйдет в 2017 году. Драма режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» расскажет о мире моды Лондона 1950-х годов.

Гвинет Пэлтроу





В июне 2017 года в эфире американского телешоу The Today Show актриса Гвинет Пэлтроу объявила о завершении актерской карьеры. Свое решение обладательница «Оскара» аргументировала тем, что хочет сосредоточиться на бизнесе. Еще в 2008 году актриса запустила lifestyle-блог Goop.com. «Он обо всем, что улучшает мою жизнь», — так описывала ресурс Пэлтроу. Со временем проект актрисы разросся. От блога о здоровье и красоте Пэлтроу перешла к выпуску косметики, одежды и витаминных добавок. Кроме того, осенью 2017 года должен выйти первый номер печатного журнала Goop — совместного детища актрисы и главного редактора американской версии Vogue Анны Винтур.

Ален Делон



Ален Делон и Марин Лорфелин, «Мисс Франции-2013»

Французская кинозвезда и секс-символ 1960−1980-х Ален Делон весной 2017 года объявил , что уходит из кино. Актер рассказал, что грядущей осенью исполнит роль в картине, которая станет для него последней. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме», — заявил Делон. Заключительной киноработой актера станет лента о любви, а партнершей по съемочной площадке выступит Жюльет Бинош. По сюжету 81-летний Ален Делон сыграет своего ровесника, влюбленного в 50-летнюю женщину.

Прежде чем начать кинокарьеру, Ален Делон учился на колбасника, чтобы продолжить профессию своих родителей, а затем служил в армии. Уже после возвращения из Индокитая в Париж Делон начал ходить на кинопробы. Поначалу он получал отказ за отказом, а продюсеры говорили ему: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». В итоге актерский дебют Ален Делона состоялся в 1957 году в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина».

Маколей Калкин



«Маколей Калкин в эпизоде веб-сериала «:DRYVRS».

Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда Маколей Калкин, прославившийся в начале 90-х после выхода на экраны фильмов «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», в 2016 году объявил о завершении актерской карьеры. Калкин отметил, что устал от мира кино и внимания общественности и хочет идти туда, «куда его занесет ветром». Кроме того, издание The Independent приводило слова актера о том, что он старается лишний раз не выходить из дома, отправляясь на прогулки в два часа ночи или в четыре часа утра, чтобы не быть застигнутым папарацци. Свободное время звезда «Одного дома» решил посвятить рисованию, писательской деятельности и «всему чему угодно». Последней киноработой Маколея Калкина стала интерпретация сказки об Аладдине «Аладдин Адама Грина», вышедшая на экраны в 2015 году.