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Украинский залог за "Евровидение" мог быть заморожен из-за иска Euronews

24.06.2017 08:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Как сообщили источники DW, блокировка 15 млн евро, возможно, связана с претензиями телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сумма в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения «Евровидения-2017», могла быть заморожена на счетах в Швейцарии в связи с иском европейского информационного телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом DW сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В свою очередь, генеральный директор канала Михаэль Петерс (Michael Peters) в беседе с DW прямо не опроверг эту информацию, пообещав прокомментировать ситуацию «в надлежащее время».

В 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) (НОТУ является ее правопреемницей) инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. После этого телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 млн евро. В октябре 2016 года Хозяйственный суд Киева признал законность претензий европейской компании. НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.

«Заморозка средств не связана с «Евровидением»

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины DW также сообщили, что, вопреки сообщениям ряда российских СМИ, Европейский вещательный союз (EBU) не являлся инициатором блокировки средств на швейцарских счетах. По оценкам EBU, песенный конкурс в Киеве прошел успешно. Телекомпания получила соответствующее подтверждение с благодарностью от организации общественных вещателей. «Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить», — подчеркивается в письменном ответе на запрос DW. В самом EBU от комментариев отказались.

22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало блокирование 15 миллионов евро, выделенных в качестве гарантии проведения «Евровидения». В своем официальном письме к EBU оно не назвало оснований для данного шага и не указало, кто стоял за этой процедурой.

Вскоре после этого ряд российских СМИ выступил с утверждениями, что решение якобы связано с ненадлежащей организацией песенного конкурса и недопуском к участию в нем российской конкурсантки Юлии Самойловой.

 
 
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Блокировка 15 млн евро, возможно, связана с претензиями телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины

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