На королевские скачки Royal Ascot в Великобритании по традиции съезжается весь бомонд: члены королевской семьи, представители аристократии и знаменитости. Турнир привлекает не только любителей скачек, но ценителей моды — дресс-код Royal Ascot требует наличие головного убора для всех визитеров, исключение делается лишь для детей. Дамы из высшего общества считают хорошим тоном в каждый из пяти дней мероприятия надевать новую шляпку. Именно поэтому обилие разнообразных головных уборов и аксессуаров всевозможных фасонов, цветов, фактур и стилей стало визитной карточкой ежегодных скачек Royal Ascot. Шляпное безумие — в фоторепортаже Reuters.









































































