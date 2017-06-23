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"Смешались в кучу кони, шляпки..." Парад головных уборов на скачках Royal Ascot - 2017
24.06.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by
На королевские скачки Royal Ascot в Великобритании по традиции съезжается весь бомонд: члены королевской семьи, представители аристократии и знаменитости. Турнир привлекает не только любителей скачек, но ценителей моды — дресс-код Royal Ascot требует наличие головного убора для всех визитеров, исключение делается лишь для детей. Дамы из высшего общества считают хорошим тоном в каждый из пяти дней мероприятия надевать новую шляпку. Именно поэтому обилие разнообразных головных уборов и аксессуаров всевозможных фасонов, цветов, фактур и стилей стало визитной карточкой
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Обилие разнообразных головных уборов и аксессуаров всевозможных фасонов, цветов, фактур и стилей стало визитной карточкой ежегодных скачек Royal Ascot. Шляпное...
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