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"Смешались в кучу кони, шляпки..." Парад головных уборов на скачках Royal Ascot - 2017

24.06.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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На королевские скачки Royal Ascot в Великобритании по традиции съезжается весь бомонд: члены королевской семьи, представители аристократии и знаменитости. Турнир привлекает не только любителей скачек, но ценителей моды — дресс-код Royal Ascot требует наличие головного убора для всех визитеров, исключение делается лишь для детей. Дамы из высшего общества считают хорошим тоном в каждый из пяти дней мероприятия надевать новую шляпку. Именно поэтому обилие разнообразных головных уборов и аксессуаров всевозможных фасонов, цветов, фактур и стилей стало визитной карточкой ежегодных скачек Royal Ascot. Шляпное безумие — в фоторепортаже Reuters.





















 
 
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Обилие разнообразных головных уборов и аксессуаров всевозможных фасонов, цветов, фактур и стилей стало визитной карточкой ежегодных скачек Royal Ascot. Шляпное...

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