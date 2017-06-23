В 2009 году молодая китайская женщина Анна покончила с собой у лондонского аэропорта Хитроу. Позднее ее друзья узнали, что она была проституткой и работала в нелегальном массажном салоне.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер

Одна из ее подруг, Дженни Лу, выпускница тайваньской художественной школы, отправилась в Лондон, чтобы узнать о тайной жизни, которую вела Анна. В результате Лу сняла свой первый полнометражный художественный фильм «Администратор», премьера которого состоится в пятницу в Тайване, а на следующей неделе — на Эдинбургском кинофестивале.

«Я встретила Анну в Чайнатауне, мы вместе пообедали. Она совершенно нормально выглядела, — вспоминает Дженни. — Она родилась в маленькой китайской деревне и переехала в Лондон в поисках лучшей жизни, но в результате стала жить двойной жизнью, о которой никто не догадывался. Мне было по-настоящему грустно. Как так получилось, что никто об этом не знал и никто не мог помочь?»

Лондонская мечта

Через общую знакомую Лу вышла на женщин, которые работали вместе с Анной в том самом массажном салоне.

Все они были иммигрантками из Китая, Малайзии, Филиппин и Таиланда. В других салонах работали женщины из более экономически благополучных стран — Гонконга, Тайваня, Кореи и Японии.

Как и некоторые другие, Анна приехала в Британию, заключив фиктивный брак.

«Она заключила брак с британцем, который сидел без работы. Семья Анны заплатила много денег, чтобы организовать ей этот фиктивный брак, и она изо всех сил пыталась вернуть этот долг и как-то материально поддержать своего брата, который остался в Китае», — рассказывает Лу.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер

Другие женщины из салона приехали по поддельным документам. Некоторые уже успели побывать в браке и приехали в Британию, чтобы устроить свою жизнь.

Кто-то хотел заработать денег на содержание детей, но приехав, многие из них поняли, что выжить тут сложнее, чем им думалось, не говоря уже о том, чтобы осуществить мечту о лучшей жизни.

Грубая реальность

Фильм «Администратор» показывает личные истории работниц и клиентов лондонского массажного салона глазами тайваньской девушки, выпускницы вуза, которая устраивается туда работать в качестве администратора на ресепшн.

Картина откровенно показывает, что приходится испытывать работающим там девушкам, включая различные издевательства и фетишистские требования их клиентов.

Более того, преступники требовали от женщин деньги за «крышу», а если они не платили, то избивали, насиловали и грабили их, зная, что те не станут сообщать в полицию.

С каждого клиента проститутки брали по 120 фунтов (около 150 долларов), и примерно 50−60% забирал себе хозяин салона. Несмотря на то, что это художественный фильм, в основе сценария — реальные моменты из жизни Анны и ее коллег по салону.

«Актеры поначалу не верили в реалистичность написанного, поэтому мне пришлось организовать им встречу с этими женщинами», — говорит Дженни Лу.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер

В то время как некоторые из женщин в конце концов ушли из салона, многие продолжали там работать, даже сумев скопить какую-то сумму, хотя их никто не принуждал. По-английски они толком не говорили и опасались, что не смогут найти хорошо оплачиваемую работу.

«Все они говорят, что хотят уйти после года работы или нескольких месяцев… Но они привыкают к этим деньгам», — объясняет режиссер.

«Они не хотят искать другую работу, где они не смогут зарабатывать столько денег. Они рассуждают так: „Как я буду выживать, если я перестану этим заниматься?“ Это опасный путь, поскольку тем самым они сами себе роют яму. Очень многие из них оттуда уже не выбираются», — говорит Лу.

Женщины эти редко выходят из дома, поскольку боятся, что соседи поймут, чем они занимаются. Работают они и днем, и ночью, шторы на окнах у них всегда задернуты.

«Что меня удивило, так это то, что многие из этих женщин никогда не видели ни одной лондонской достопримечательности», — говорит Дженни.

Человек без души

Многие из них поначалу, еще до отъезда за границу, были гордостью семьи, поэтому им было трудно вернуться домой и рассказать своим родственникам правду о своей жизни в Лондоне.

Кто-то старается забыть о своем прошлом и той нормальной жизни, которую они вели у себя на родине. «Это — как человек без души. Они не хотят слишком много думать», — поясняет Дженни Лу.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Анне было 35 лет, когда она покончила с собой. До этого она прожила в Британии всего два года, а в секс-индустрии проработала один год.

«Некоторые из ее друзей говорят, что она не справилась с семейным давлением, поскольку родственники настаивали на том, чтобы она вернула деньги. Но кто-то считает, что она не могла свыкнуться с тем, чем ей приходилось заниматься, и каждый день для нее был мучением, — рассказывает режиссер. — А потом одна приятельница одолжила у нее денег, чтобы открыть ресторан. Когда Анна попросила вернуть ей долг, то эта приятельница пригрозила, что расскажет ее семье, чем Анна зарабатывает на жизнь, так что она была в панике. Она много думала о своих близких, на самом деле она и не хотела жить за границей».

Все это сильно отличается от жизни Дженни Лу: ее семья смогла оплатить ее учебу, чтобы она стала тем, кем хотела — кинорежиссером. «Это было для меня шоком, поскольку раньше я никогда с такими людьми не встречалась», — признается Лу.

Несмотря на небольшой бюджет картины — 300 тысяч фунтов (около 380 тысяч долларов), сложенные из двух тайваньских правительственных грантов и краудфандинга на Kickstarter — фильм Лу был отобран для показа на Международном кинофестивале в Эдинбурге и номинирован на приз Миланского международного фестиваля, а также награды Тайбэйского кинофестиваля «Золотая лошадь».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер

«Я очень рада, что люди переживают, смотря этот фильм, — говорит Дженни Лу. — Этим фильмом я хотела сказать, что даже если вы очень далеко ушли от своей мечты и оставили ее далеко позади, оглянитесь и посмотрите туда, откуда вы пришли, и каковы были ваши первоначальные мечты. Очень многие о них забывают».

Лу планирует, когда вернется в Британию, показать это кино тем женщинам в салоне, чтобы они увидели, что история Анны не осталась забыта.