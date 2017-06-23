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Роулинг рассказала о еще одном Гарри Поттере

24.06.2017 15:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что в придуманном ею мире существует еще один Гарри Поттер, полный тезка главного героя серии книг о юном волшебнике, сообщает Independent.

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (по сюжету верховный суд магов Великобритании- Sputnik) в 1913-1921 годах", — цитирует издание Роулинг.

Поттер-старший, по сути, является прадедушкой главного героя. В свое время он активно защищал обычных людей, или маглов, как их называют в книге, потому семью Поттера-старшего исключили из "Справочника чистокровных волшебников". По словам Роулинг, он выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

Не исключено, что второй Гарри Поттер может стать героем приквела к серии уже выпущенных книг. Ранее в романах Роулинг он не упоминался.

 
Теги: Минск
 
 
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Полный тезка главного героя популярной серии книг о юном волшебнике был прадедушкой главного героя и вполне вероятно станет одним из действующих лиц приквела.

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