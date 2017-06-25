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На праздник близнецов в Гродно впервые пришли тройнята

25.06.2017 22:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Праздник близнецов и двойняшек прошел в Гродно в последнее воскресенье июня. Год назад его возродили после многолетнего перерыва. На этот раз на праздник пришли в основном дети — взрослых близнецов было совсем немного. Зато впервые в нем поучаствовала тройка одинаковых девочек.

Праздник второй год под ряд проходит у парка аттракционов, который находится в парке имени Жилибера. Самых маленьких близнецов сюда привезли в колясках — им всего несколько месяцев. У самых старших уже свои дети. Особое внимание на празднике было к девочкам-тройнятам, ведь такой тройки не было в Гродно с 1980-х.















Организаторы приготовили для двойняшек конкурсы, игры, награды в разных номинациях, а в качестве призов — скидки на аттракционы. Развлекали детей ростовые фигуры-мишки из «Маши и медведя» — тоже близнецы, отличающиеся только наличием у одного из них бабочки. Еще двое ведущих были переодеты в миньонов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Праздник близнецов и двойняшек прошел в Гродно в последнее воскресенье июня. На этот раз на праздник пришли в основном дети - взрослых близнецов было совсем...

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