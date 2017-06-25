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Фотофакт: памятник старику Хоттабычу установили в Витебске

25.06.2017 23:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 25 июн — Sputnik. Памятник герою книги советского писателя Лазаря Лагина старику Хоттабычу установили в Витебске. Некоторые жители города утверждают, что потереть его лампу и загадать желание может стать интересной витебской традицией.

Старик Хоттабыч самым непосредственным образом имеет отношение к Витебску, поскольку автор произведения Лазарь Лагин (Гинзбург) родился в городе на Двине в 1903 году. В 1956 году Гинзбург пишет знаменитого "Старика Хоттабыча", который стал любимой книгой многих детей не только в Советском Союзе, но и на постсоветском пространстве.

Скульптура старого джинна выполнена витебским художником, скульптором и дизайнером Сергеем Сотниковым, ее рост составляет 180 см.

Фотофакт: памятник старику Хоттабычу установили в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
Памятник сразу понравился жителям и гостям Витебска

Старика Хоттабыча установили напротив кукольного театра "Лялька", актеры которого устроили целое представление на открытии памятника. Кроме артистов на мероприятии присутствовали представители власти: председатель горисполкома Виктор Николайкин и председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев, которым доверили потереть "волшебный кувшин", принесенный артистами, после чего балахон, покрывавший скульптуру, исчез, открыв зрителям джинна.

Памятник старику Хоттабычу сразу стал местной достопримечательностью: ежедневно к нему приходят горожане и гости Витебска, чтобы сфотографироваться и потереть кувшин старого джинна в надежде на то, что это поможет исполнению желаний — так зарождается новая городская традиция.

Фотофакт: памятник старику Хоттабычу установили в Витебске
© Sputnik/ Павел Вур
Все хотят потереть кувшин старого джинна в надежде на то, что это поможет желаниям исполниться

В этом году Витебску исполняется 1043 года. Праздничная программа по этому поводу разнообразна и растянулась на три дня. От выставки ретроавтомобилей до II Урбан-арт форума "Прастора" на котором белорусские дизайнеры совместно с коллегами из Литвы создавали уличные арт-объекты. От велопробега до городского отборочного тура конкурса диджеев "Битва DJ". От возложения цветов к бюсту Петра Машерова до запуска новой троллейбусной линии. Кроме того, с пятницы и по вечер воскресенья организаторы праздника развлекали жителей города концертами на различных городских площадках.

 
Теги: Витебск
 
 
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Скульптура легендарного джинна, которую создал витебский художник, может вдохновить горожан на зарождение новой традиции.

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